Segundas oportunidades y energía sexual deparan a los signos, según las cartas del Tarot Gitano

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: Buen final en el amor, La prisión, Los honores, El largo camino

Si en realidad quieres escuchar los mensajes de las cartas del tarot, presta atención a este consejo: No atraigas más amores fallidos, se prudente con las palabras y las acciones. La melancolía no te deja avanzar. En agosto tendrás segundas oportunidades en el amor.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: La noticia triste, La muerte, El océano, La carta agradable

Tendrás un encuentro con alguien del pasado y eso te generará dudas. Él te pedirá una segunda oportunidad así que medita bien la decisión que tomarás, no lo hagas a la ligera. No permitas que nadie te quite lo tuyo y lo que tanto has ganado con sudor y esfuerzo.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: La buena mujer, El cambio, El encuentro, El buen hombre

Aprende a dialogar y escuchar a la persona que te ama. Dale tiempo a las cosas para que todo fluya. Debes ser más tolerante y dejar el sarcasmo que hace que todos se alejen. Tranquilidad, paciencia y tolerancia son tus mantras para el mes de agosto.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: Los pensamientos, La gran fortuna, El dinero, Penas y disgustos

Tienes que abandonar a alguien, es así de sencillo porque esa persona no te conviene y desde hace rato. Sácale provecho a las amistades y la energía positiva del universo. Pasaste por un acontecimiento desagradable, pero saldrá con la frente levantada.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: La joven rica, El océano, El trabajo, La casa, Dinero

Usa el arma de la seducción para llamar la atención de esa persona que te interesa. Inteligencia en todo momento y en cada una de las decisiones que tomes. Ten calma, todo llega a su debido momento, así que no apresures las cosas. Cuídate de chismes y disgustos.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: Sala de estar, El militar, El robo, Los tristes pensamientos

La clave en estos días por venir es “amar sin control y prejuicios”. Tendrás que dar el máximo para ver los resultados. Tendrás una jornada triunfal. Debes aprender a valorarte más y elevar ese autoestima.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: La esperanza, El juez, La enfermedad, Dinero inesperado

La palabra clave en estos días de arranque de agosto será la “prudencia”. Alguien se opone a una relación y eso genera malos entendidos. Usa tu intuición y sexto sentido contra los enemigos. Lograrás nuevos proyectos porque Dios y la fortuna están de tu lado.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: El matrimonio, El niño pequeño, El viaje, Un regalo

Cuidado con chismosos y las personas mal intencionadas que quieren causarte problemas en tu relación con tu pareja o matrimonio. Te sientes feliz por la prosperidad. La rueda de la fortuna está contigo y no para de sonreír. Extrañas a alguien y sales a buscarlo.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: La persona falsa, La persona femenina, El juicio, El hombre bueno y rico

Disfruta ya de la vida y deja la flojera. Te llegará un nuevo amor y deberás decidir si lo tomas o lo dejas. Las oportunidades llegan una sola vez en la vida. No te dejes llevar por comentarios de otros. Si tienes pareja activarás la energía sexual a niveles inimaginables.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: Los pensamientos, La gran fortuna, El viaje, Penas y disgustos

Debes alejarte un poco del pasado y pensar más en el presente. Ya es un buen momento de reorganizar tu vida. Cuídate de cosas ocultas o personas tramposas. Estás determinado a hacer cambios en tu vida amorosa.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas: Sala de estar, El militar, La casa, Dinero, La joven rica

Posibilidades de que el amor se active. La clave para final del mes de julio es la armonía y el equilibrio, ya deja de estresarte tanto y ten más paz. Vivirás una gran desilusión, pero no importa, levántate y sigue adelante.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: El océano, El encuentro, El buen hombre, Dinero inesperado

Tendrás un inesperado acercamiento amoroso y eso te abrirá más puertas. Presta atención a los consejos que te dan las personas que te rodean, en especial, esa persona que siempre está pendiente de ti. Tu presente está tus manos y no en las de más nadie.

