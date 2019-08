"Juegos de poder": Fuerte escena de violación impacta a televidentes

Ayer se emitió un nuevo capítulo de Juegos de poder que impactó a los televidentes. Karen (Ingrid Cruz) se reunió con Aníbal (Jorge Zabaleta) y Mariano (Álvaro Rudolphy) la siguió. Al descubrir que la jefa de prensa se juntó con el fiscal Ramos, quien es ex pareja de la periodista, el candidato presidencial fue a su casa y la encaró.

"Quiero saber si puedo seguir confiando en ti", le dice el político a Karen. "Quiero saber de qué lado estás…¡Vienes de juntarte con Aníbal!", le grita. "¿Me estás siguiendo?", le pregunta sorprendida el personaje de Ingrid Cruz.

¡Mariano no está dispuesto a que Karen lo traicione y es capaz de todo! #NoQuieroPerderte pic.twitter.com/KUe9cOW3kU — Juegos De Poder (@JuegosDePoderCL) August 1, 2019

"Necesito que me convenzas de que no me estás traicionando, sólo eso", dice Mariano. "No seas patudo. Yo no tengo que convencerte de nada", le contesta la ex de Aníbal. "¿Qué mierda estabas haciendo con Ramos?", le grita el padre de Camilo (Simón Petucic).

Ella le dijo que se habían juntado con el fiscal para hablar sobre el divorcio. Beltrán no le cree. "Si me acerco a Aníbal te estoy traicionando. Si me alejo de él es porque algo te voy a hacer. Qué quieres que haga. Ya no sé qué decirte", le recrimina Karen

"Quiero que me demuestres que todavía eres mía", le dice el político. " Yo te he podido cagar mil veces y no lo he hecho. No te estoy traicionando. Estoy contigo", le contesta ella. Mariano se puso agresivo y comenzó a forcejear con la periodista. "Mariano así no, ahora no", le suplica cuando el candidato presidencial comienza a violarla.

La fuerte escena impactó a los televidentes. Los seguidores de la teleserie condenaron el actuar de Mariano y compararon el personaje de Juegos de poder con el de Armando Quiroga en Perdona nuestros pecados.

A continuación, revisa las reacciones y comentarios que dejó el capítulo de ayer en Twitter:

Fuerte la escena de Karen con Mariano… cuantas mujeres por miedo no tienen más que aceptar este acto, y leí varios comentarios de MUJERES que decían: “ella se metió sola en la pata de los caballos” donde está el apoyo al género me pregunto 😕 #NoQuieroPerderte — Cami T.Salgado (@cxami) August 1, 2019

Estoy en shock, me dejó muy mal la escena de Mariano violando a Karen 😰🤮😭😭😭😭😭#NoQuieroPerderte — Daniela Soto Castro (@Amytah_linda) August 1, 2019

Top 10 de escenas más fuertes que he visto #NoQuieroPerderte pic.twitter.com/kGdvOjl0cO — Carly♐️♑️ (@carlasintiamonc) August 1, 2019

de vd la escena de la Karen kede impactada toi en shock #NoQuieroPerderte — krishna (@labalobitch) August 1, 2019

#NoQuieroPerderte fue demasiado fuerte la escena final!! Cuántas mujeres viven día a día situaciones similares — DaniB.O (@elhobinad) August 1, 2019

Hay quienes normalizan una violacion, que se burla porque me haya chocado la escena. Enfermo!!!!#noquieroperderte pic.twitter.com/vO0mLQzFfd — Daniela Soto Castro (@Amytah_linda) August 1, 2019

Esa escena de la violación me dejó mal weón, ni siquiera van acompañadas de fonos de ayuda o algún tipo de recomendación para las mujeres que lo han vivido #NoQuieroPerderte — Noemí (@noe_nns) August 1, 2019

Ahora entendemos por qué Benjamín salió tan malo y enfermo… los genes. Heredó la maldad de Mariano. #NoQuieroPerderte — Leonardo David (@LeonardoMConce) August 1, 2019

hijo de re mil millones de putas, violo a Karen igual como violo en su momento a Pilar #NoQuieroPerderte #JuegosDePoder — Ingrid Cruz ❤️❤️ (@Ingrid_Cruz_Fan) August 1, 2019

Concha de Tu madre que fuerte la weba….violacion aquí y en la quebra del Ají…maricon de mierdaaa #NoQuieroPerderte — Erika de Marco Lillo (@eribena) August 1, 2019

Que fooerte la escena dijo la luli #NoQuieroPerderte pic.twitter.com/ctL452Hysg — Ivan Gonzalez (@gonzalezcortes3) August 1, 2019

#NoQuieroPerderte La Escena es Potente 😮😱 — Oscar Arcam (@THEBLASHMC) August 1, 2019

Mariano te pasaste !!! No te metas con la Karen alguien sálvela #NoQuieroPerderte pic.twitter.com/BT5U9bdPu5 — Stephanie (@tephanyi) August 1, 2019

Muy fuerte la escena 😢 #NoQuieroPerderte — SABRI GARAY MIRANDA (@SABRI_GARAYM) August 1, 2019

Creo que esta es la escena más cruda que he visto en la tele ctm #NoQuieroPerderte — Sebastián Alvarado M. (@uncabroidiota) August 1, 2019

Mariano qliao más psicópata que Armando Quiroga #NoQuieroPerderte #JuegosDePoder — Matías 'Guataca' Bennet (@MatiasBennetJDP) August 1, 2019

