“Nunca nos separamos": Tere Kuster habla de su relación con Gabriel Martina tras "Resistiré"

Tere Kuster y Gabriel Martina protagonizaron uno de los momentos más intensos de Resistiré. La pareja llevaba casi cinco años de relación cuando la modelo ingresó al reality. En el encierro, tuvo un romance con su compañero Fede Farrell, pero el affaire llegó a su fin cuando Martina ingresó al "refugio".

Fuera de Resistiré, Kuster y Martina siguieron siendo pareja y se han dejado ver juntos públicamente. Además, la modelo habló de los planes que tiene con el ex participante de programas juveniles. "Tengo ganas de hacer un viaje con Gabi que tenemos planeado desde hace mucho tiempo", así que a lo mejor se van de vacaciones principios de septiembre al Caribe, según comentó a mega.cl.

Ayer, los dos ex "resistentes" asistieron a un evento de Armani. En la ocasión, los argentinos hablaron con Página 7 sobre su relación y futuro. "La verdad es que nunca nos separamos. Yo me mandé la embarrada que me mandé, Gabriel entró a buscarme y no nos separamos nunca. Ahora salimos del reality y volví a la misma casa que compartíamos", sostiene.

Martina también se refirió a lo que vivió Tere Kuster: "Estuvo expuesta, muy sensible y sintió cosas. Y sería muy egoísta de mi parte si la condeno por sentir. Es muy difícil estar en pareja y que tu compañero no sienta cosas, reprimir al otro", señala.

También hablaron de su futuro juntos. "Nuestra proyección es hacer familia. Ya somos, tenemos nuestro perrito, pero nos gustaría en un par de años tener hijos", dice Gabriel.

Tere, por su parte, confiesa que "siempre estuve enamorada, pero ahora lo veo más maravilloso de lo que lo conocí. Valoro su trato, su comprensión", concluye.

