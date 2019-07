Yadhira Carrillo asegura que su esposo tiene problemas de salud

La actriz Yadhira Carrillo vive momentos difíciles desde la captura de su esposo, el empresario y abogado Juan Collado. Ahora los médicos alertaron sobre la salud del detenido, pues presentó manchas en los pulmones. La propia Carrillo explicó que pronto presentarán un informe más detallado.

“Están (los médicos) justamente viendo ya ese asunto. Ya lo están viendo porque sí, le encontraron en sus pulmones unas manchas, pero ya les daremos un escrito en el que se explicará exactamente qué tiene y qué se le va a hacer”, declaró la protagonista de telenovelas.

Sin privilegios

Desde la detención de Collado, la actriz ha permanecido a su lado y lo ha visitado en el reclusorio preventivo Varonil Norte. Yadhira Carrillo contó su experiencia sobre este momento y cómo ha sido el trato de las autoridades.

“No podemos tener privilegios, a mí me decían que si entro con tacón, pero no, son muy estrictos, no podemos pasar absolutamente nada que no sea beige. Dos veces me regresaron las toallas porque eran blancas, cosas así”, dijo a los periodistas.

Y agregó: “Hay que apegarse siempre a la ley, no puedes buscarte problemas por detalles tan chiquititos”.

Esposa fiel

También la actriz comentó -a los medios que la esperaban a la salida del reclusorio- que seguirá al lado de Juan Collado. “No, yo estoy aquí, estoy con Juan y estaré siempre aquí y en donde él esté, con mucho gusto, además”, afirmó convencida.

Carrillo aprovechó también la oportunidad para descartar su regreso a la actuación. Cabe recordar, que desde hace más de una década abandonó su carrera para dedicarse por completo a su matrimonio.

Yadhira Carrillo podría volver a las telenovelas en medio del escándalo de su esposo Presumen que las cuentas bancarias de la actriz fueron bloqueadas.

