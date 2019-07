"Me va a robar": Sole Onetto protagoniza incómodo momento tras confesión en el "Mucho Gusto"

Como muchos rostros de la televisión, la periodista Sole Onetto fue invitada al matinal Mucho Gusto, de Mega, en donde tuvo la oportunidad de compartir junto a los animadores y panelistas del programa. Esta semana, regresó al espacio para celebrar su cumpleaños y aprovechó de revelar una extraña situación que vivió recientemente.

Tal como señaló, el hecho ocurrió luego que participara de la sección "Confesiones Matinales", en la que todos los presentes dan a conocer anécdotas o situaciones personales. En dicha ocasión, la comunicadora expuso detalles de su viaje a España junto a Karla Constant, y reconoció que cuando iba a un hotel, se llevaba los amenities o artículos de aseo que disponen en estos centros.

"¿Qué es lo que hago yo, que no uso nada? Agarro un bolsita y echo todo adentro. Pero después, porque no es para perder las cosas, ustedes llegan a su casa y comienzan a vaciar los frasquitos", dijo. Sin embargo, sus palabras tuvieron consecuencias y ella las vivió en carne propia, cuando un desconocido se le acercó en la calle y le lanzó una broma al respecto.

"Soledad Onetto confesó algo muy íntimo y, en realidad, se desnudó", dijo Karla Constant. "Perdón y es algo que te involucra a ti, así que no te hagas la tonta. Te involucra a ti, Karla", agregó Diana Bolocco.

"Las dos. Conocimos a las mecheras de Europa, buscadas por la Interpol y que hoy día están en nuestro programa. Conduce el noticiero más importante de nuestro país", bromeó José Miguel Viñuela.

"De todo lo que me pasó después de las confesiones… Bueno, mucha gente me escribió. Es que fue muy divertido. Iba por la calle, estaba en un seminario, entonces iba por la calle, caminando muy formal, y venía un señor en (sentido) contrario y me dice ‘me corro, me corro, me corro’. Y yo dije ‘¿qué pasó? Qué raro’, era, ‘me corro’, como ‘la dejo pasar a usted’", partió contando Sole Onetto.

"‘Me va a robar, me va a robar’ (risas), ‘me corro, me va a robar’. No, pero mira lo que sembramos (le dice a Karla Constant). Estamos destruyendo la imagen, lo que cuesta construir, para que se caiga en un momento", agregó, ante las risas de los presentes.

"Me acordé de ti, Sole, en estas vacaciones", interrumpió Diana Bolocco. "¿Te trajiste los jaboncitos?", respondió la periodista. "Me traje todo. Los jaboncitos en barra, los champús, los acondicionadores", explicó la animadora. "¿Pero los ocupas?", preguntó Viñuela. "No sé, todavía no", agregó Bolocco. "Si no ya sabes a quién se los puedes dar", dijo Sole Onetto en tono de broma.

Consultada por la reacción de las personas en redes sociales, la periodista dijo que muchos se cuadraron con ella. "Gente encontrándome la razón, que son cosas que uno paga. Es más. Mi amiga Yasmín Vásquez va a poner un hotel con su marido en el sur. Y comentamos esto de la historia y me decía que, efectivamente, todos esto de los amenities es muy importante. O sea, a la hora de construir un hotel y hacer la propuesta, todos los jaboncitos y estas cosas, son cosas que se tiene que buscar con mucho amor y cariño. Por lo tanto, yo los invito a ustedes a llevarse esas cosas (risas)", dijo.

