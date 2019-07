El triste desaire sufrido por Naná a manos de Dani Castro: "La llamo de repente pero no contesta"

El último capítulo de No Culpes a la Noche tuvo como invitada a Eliana Hernández, la abuelita que participó en la primera temporada de MasterChef y que logró ganarse el corazón de los televidentes. Naná hizo un recorrido por su casa y luego contó detalles de su amistad con Leonora y Dani Castro, con quienes se había vuelto muy cercana en el programa.

Sin embargo, su opinión al respecto no fue la mejor, debido a que su apego desapareció inmediatamente tras el fin del espacio de cocina. "Eran compinches mías. Prometieron venir a verme y no vinieron nunca más", dijo sin filtro en el late de TVN, siendo la rubia quien sacó la peor parte.

El conmovedor mensaje de Marcelo Díaz tras confirmar separación de Millaray Viera El diputado publicó un emotivo mensaje en redes sociales

"A la Daniela no la he visto más. Solamente me invitó cuando lanzó su primer libro. De ahí me prometió que iba a estar conmigo, que no me iba a abandonar. Puras promesas de buena educación", reveló Naná, indicando que le gustaría verla para recordarle todas las promesas que le hizo.

También recordó que en la previa de la final, las tres se juntaron en su casa para cocinar y estudiar. "Ahí un día dijeron ‘¿qué pasaría si una de las tres ganaba el premio?’. Y dijo que si lo ganaba le gustaría compartirlo, nos tomamos la mano y todo", señaló la cocinera, explicando que la idea nunca se cumplió.

Según contó, Leonora le pidió a Dani Castro mantener su palabra, lo que habría molestado a la chef. "Yo le dije no Daniela, eso es tuyo y no tengo por qué estar decidiendo lo que no me corresponde", contó la abuelita, que además se mostró dolida por la actitud de la rubia.

"Me dio el número de su celular. La llamo de repente cuando me siento un poco sola, pero nada. No contesta", dijo.

Hermana de Paloma Mami muestra su pierna ortopédica por primera vez Sofía Castillo sufrió la amputación de su pierna derecha tras ser diagnosticada con cáncer

Te recomendamos: