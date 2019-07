'Cita a ciegas', la telenovela que muestra cómo tu mamá se puede convertir en tu peor enemigo

Cita a ciegas marcó el regreso de Victoria Ruffo a la televisión mexicana con una historia que quizá no habíamos visto antes. Aunque tiene sus bemoles, es una historia fresca, con la que Televisa busca retratar una realidad más cercana al público.

Sí, tu mamá puede ser tu juez más dura

En una de las escenas clave, Maura le dice a una de sus hijas que su hermana Lucía, la protagonista de esta historia, llegará a su boda más gorda, con un vestido negro y soltera. Duda que una mujer con sobrepeso pueda tener una relación estable, de hecho, durante todo el primer capítulo vemos cómo repite una y otra vez que el físico de su hija le impedirá conseguir el amor y la felicidad.

‘Hija’ de Victoria Ruffo reveló que subió 10 kilos para poder darle vida a su personaje El próximo lunes estrenarán una telenovela

Vamos por puntos, aunque la premisa es que Lucía le comprobará a su mamá que está en un error, lo que a ella le duele es que la juzgue, que esa persona que se supone es su apoyo y guía no confíe en ella. Expertos de Psych Central concluyen que la manera en la que los padres se comunican con sus hijos puede determinar su comportamiento en el futuro, escuchar frases que vulneran el autoestima por parte de una figura tan importante pueden marcar a las personas.

No, tu peso no define que alguien te ame

La premisa de la telenovela es que Lucía deberá conseguir el amor y perder peso para ser feliz. La verdad, la idea parece obsoleta. El número en la báscula no define quién eres y si alguien puede quererte o no. Es probable que para muchas personas el físico lo sea todo, pero no determina lo atractiva, interesante e inteligente que puedas ser, aunque suene a cliché, el amor propio es primero. Aceptar que todas lucimos diferentes y está bien es el primer paso que debes dar.

No, un hombre no es la felicidad

Maura, la mamá tóxica de Lucia, dice a su otra hija que "tiene la vida resuelta porque se casará". Nada más alejado de la realidad. Si crees que el matrimonio es la clave de tu felicidad, está bien, pero eso no significa que creas que todas las mujeres deben tener lo mismo para ser plenas o "tener la vida resuelta". La plenitud y felicidad tienen envases diferentes, son subjetivas porque dependen de cada una, no dejes que te vendan una idea con la que no comulgas.

Para ser un primer capítulo, 'Cita a ciegas' marcó hacia dónde irá la historia, que esperamos nos sorprenda y de verdad rompa esquemas. Si no viste el primer capítulo lo puedes seguir a través de la página de Las Estrellas.

Te recomendamos en video: