Mario Sepúlveda responde a Sebastian Ramírez tras críticas por ganar "Resistiré": "Me tiraste cualquier mierda"

Una gran polémica fue la que se generó tras la final del reality Resistiré, cuando algunos participantes se mostraron molestos por el triunfo de Mario Sepúlveda en el programa de Mega.

El hombre, que se hizo conocido por ser uno de los 33 mineros que quedaron atrapados en la mina San José en el año 2010, se convirtió en el gran ganador luego de una votación popular. Sin embargo, sus resultados suscitaron una serie de críticas por parte de sus compañeros en el encierro, las que aparecieron rápidamente en redes sociales.

Tal fue el caso de Sebastián Ramírez, quien realizó un fuerte descargo a través de Instagram. "¡Mario! Deja de mentirle a la gente y di la verdad: que sabías que ibas a ganar desde que entraste. ¡Para de mentir y hacer show, pinche viejo chismoso!", expresó, para luego añadir otro mensaje. "Mario, no le tengo mala pero me da risa el wn no más. Es muy re culiao sí", puso en la misma red social, junto a una fotografía de Sepúlveda.

No obstante, el joven no fue el único molesto por el triunfo. Aída Nízar también arremetió en su contra. "Provocas enorme decepción como persona. ¡Traicionero, egoísta y avaro! ¡Lástima que confiara en ti! Ganarás un reality, pero avergüenzas a Chile, ¡porque los chilenos no son como tú!", dijo la española, que además publicó un video en el que lo trató de "Judas".

Mario Sepúlveda no se quedó callado y en conversación con Intrusos, de La Red, se defendió de todas las críticas. "Me acusan de hipócrita, y otro me acusa de que yo uso mis manitos, cositas ricas que Dios me dio", partió diciendo. En este contexto, explicó que parte del dinero que ganó en el reality irá en beneficio de su fundación patrocinada por el millonario Leonardo Farkas.

También habló sobre el monto que repartirá entre sus compañeros, dentro de los que figura la española Aída Nízar. "Aída, te quiero mucho. Tu parte está. Te vamos a llamar a través de un abogado. Si tú no contestas, esa plata en un mes se va a ir a alguna fundación", dijo.

Consultado por las palabras de Sebastián Ramírez, el minero las desmintió categóricamente. "No, es mentira. Estuve anoche hasta las dos de la mañana (…) No le voy a repartir tampoco. Diga lo que diga. Sebita, di lo que digai'. Como dijiste tú un día: 'esto es televisión'. Compadre, sabes qué en algún momento solo, dije 'si, vamos a la pará'. ¿Pero sabes qué Seba? Barriste con el orgullo de muchos de nosotros. Y me tiraste cualquier mierda. Y sí, me gusta la plata, obvio poh' hombre", señaló.

