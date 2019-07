Fans de Christell la defienden tras recibir crueles comentarios sobre su físico

View this post on Instagram

Woo nuevo cover! Es Nena maldicion de @lennytavarez y @paulolondra me ayudan etiquetandolos y compartiendo si les gusta 💖✨ #instachile #cover #musiccover #trapgirl #trap #paulolondra #lennytavarez #nenamaldicion #sing #voice #amaizing #lovethis #chilegram