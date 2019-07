Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Viernes de energías positivas en tu vida laboral, por fin se te dará ese nuevo puesto que buscabas desde hace tiempo. Recuerda no cargar problemas ajenos, es mejor mantenerte al margen y conservar tu tranquilidad. Terminas de hacer unos pagos atrasados y te pones al corriente en tus finanzas. Compras ropa para salir de vacaciones a la playa. Adquieres muebles para tu casa o decides pintarla. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 21 y 67, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Este domingo tendrás mucha comunicación divina, rézale y préndele una veladora a tu ángel protector, verás cómo te ayuda a salir de las malas situaciones. En el amor seguirás muy bien con tu pareja; mientras que los Aries solteros conocerán a un amor del signo de Leo o Virgo que será muy compatible.

Tauro

Este viernes es tu día de suerte: recibirás una sorpresa laboral inesperada y te sentirás con mucha energía positiva para superar cualquier problema personal que se presente. Recuerda que tu signo es tierra, lo que te hace muy fuerte ante cualquier adversidad, así que aprovecha el momento para ser feliz. Te recomiendo tener cuidado con el insomnio, pues sueles poner a trabajar tu mente antes de dormir y eso te roba el sueño; mejor intenta relajarte y descansar. Ten cuidado con el alcohol y los alimentos muy picantes que puedan alterarte la digestión. Tus números de la suerte son 03, 08 y 22. Tendrás tres días de abundancia para juegos de azar o lotería. Procura utilizar el color rojo para multiplicar tu suerte. Recibirás invitaciones para salir de vacaciones, irás de visita con tu familia o arreglarás asuntos legales a tu favor.

Géminis

Este viernes será de mucha presión en el trabajo y enfrentarás un par de contratiempos en tu vida personal, ya que atraviesas por una corriente de energía muy negativa y será mejor que conserves la calma y tengas cuidado con tus comentarios para que no te causen problemas en el futuro, en particular con tu pareja. Recibirás una invitación para asistir a una boda familiar. Alguien de Aries o Capricornio te buscará para formalizar una relación y será el momento ideal para aceptar y disfrutar de una nueva etapa en la relación. Te aconsejo tomar algún curso que pueda abrirte las puertas laboralmente, sólo debes ser más disciplinado en tus proyectos. Tus números de la suerte son 04, 11 y 80. Si estás de vacaciones no olvides disfrutar estos días con tu familia o pareja, es momento de divertirte al máximo.

Cáncer

Durante este fin de semana gozarás de muchas alegrías: un nuevo amor llegará a tu vida y por ser el primer signo de agua estarás más enamorado que ningún otro signo. Este viernes tendrás algunas reuniones laborales y gracias a tu creatividad será momento de dar a conocer tus opiniones y aplicar algunos cambios en proyectos. Un amigo te buscará para invitarte a un viaje. Te aconsejo cuidarte de problemas estomacales y llevar una dieta más saludable. Aunque eres una persona que no puede quedarse quieta y acostumbrada a los cambios, será mejor que busques asentarte en un lugar y forjes un patrimonio para el futuro. Tus números de la suerte son 02, 17 y 66. Tendrás tres días para hacer ajustes en tu vida laboral y personal. Recibirás una invitación para un nuevo empleo y es posible que te regalen una mascota.

Leo

A tu alrededor habrá muy buenas energías este viernes e incluso recibes una sorpresa por parte de un amor nuevo. Obtendrás dinero extra por cuestiones de un bono, te recomiendo comprarte algo por tu cumpleaños. Acudirás a muchas fiestas para festejarte y recibirás muchos regalos e intensas muestras de cariño. Trata de relajarte más en cuestiones amorosas y no ser tan controlador con tu pareja, intenta llevar un fin de semana tranquilo y de reconciliación. Los Leo que se encuentran solteros gozarán de tres días de mucha pasión y los signos más compatibles serán Aries y Libra. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 11, 20 y 90, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Te busca tu padre para invitarte a salir de viaje, date el tiempo para aceptar, necesitas de mucha convivencia familiar.

Virgo

En cuestiones amorosas se te presentarán energías cruzadas, por lo que será importante que te llenes de paciencia y tolerancia con tu pareja y seres queridos. No caigas en provocaciones, recuerda que tu signo es tierra y eso te vuelve muy estricto contigo mismo y los demás; aprende a relajarte. Viernes de mucho trabajo o de acudir a juntas con tus jefes para discutir cambios de puesto. Preparas un viaje este domingo y será con la familia. Sigue con el ejercicio para que puedas liberar el estrés. Te recomiendo tramitar tu pasaporte, se acerca un viaje sorpresa. Cuidado con el alcohol, recuerda controlar más este aspecto. Tendrás un golpe de suerte este 28 de julio con los números 03, 18 y 22. A los solteros les llega un amor nuevo y apasionado del signo Capricornio o Piscis que será muy compatible.

Libra

Te proponen un nuevo proyecto laboral, analízalo bien antes de aceptar, pero recuerda que son tiempos de cambios para mejorar. Tomas cursos y te sigues preparando para que se te abran más puertas en el aspecto profesional. En el amor conocerás a personas muy compatibles contigo y eso te llenará de muy buenas energías. Los que tienen pareja pasarán un fin de semana de mucha tranquilidad. Cuídate de problemas de infección de la garganta, trata de consultar a tu médico. Los astros estarán a tu favor en estos tres días, así que aprovecha tu suerte y juega los números 05, 21 y 44, verás que te llegará una grata sorpresa. Usa mucho el color amarillo en estos días para mejorar tus energías. Trata de sacar los rencores del pasado de tu vida, es mejor seguir avanzando para alcanzar la felicidad.

Escorpión

Serán días para reinventarte y sacar todo lo negativo que puedas tener en tu vida, recuerda que atraviesas por ese momento de ser feliz; haz una lista de lo que te incomoda y ya sácalo de tu vida de una vez. Te llega la propuesta de irte de viaje en estos días; acepta, te irá de lo mejor. Ya no seas tan complicado en el amor, déjate querer y verás que la felicidad llega por sí sola. A los Escorpión que están solteros les llegará un amor muy apasionado del signo de Aries o Cáncer que será muy compatible. Ya no seas tan desidioso con tu salud, recuerda que necesitas hacerte un chequeo médico y descartar cualquier problema. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de julio con los números 06, 14 y 23. Trata de ser más discreto con tu dinero para no despertar envidias. Te busca tu madre para pedirte un favor económico, ayúdala.

Sagitario

Te harán una gran propuesta para cambiarte de trabajo, aprovecha la oportunidad para crecer más económicamente y empezar a formar tu patrimonio, recuerda que te encuentras en la etapa de tu vida en la que quieres sentar cabeza. Será un fin de semana de mucha diversión con tus amigos o pareja, así que a disfrutarlo al máximo, pero sin caer en los vicios. Mandas a arreglar tu carro por cuestiones de mantenimiento. Decides hacerte unos arreglos estéticos para verte mejor; los Sagitario son el signo más vanidoso y el mejor gasto que pueden hacer es en sí mismos. Te busca un familiar para invitarte a salir de viaje, eso te ayudará para relajarte. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 22 y 78. Trata de que no se te olvide el regalo para esa persona especial que cumple años en estos días.

Capricornio

Atravesarás por algunas presiones laborales o personales, debes aprender a solucionar los problemas en su momento y no pensar tanto en algo que no tiene remedio. Recibes un dinero extra por una comisión o venta, trata de ahorrarlo. Acudes con el dentista para arreglarte una muela y procura no dejar pasar demasiado tiempo entre tus citas. Tramitas tu pasaporte para salir de viaje. Cuídate de problemas del intestino o del sistema nervioso. Sigue con tu rutina de ejercicio, eso te ayuda a liberar el estrés. Ya no platiques tus planes, trata de ser discreto y verás que todo te sale de lo mejor. A los Capricornio que se hallan solteros les llegará un amor muy apasionado del signo de Piscis o Aries que será muy compatible. Tus números de la suerte son 04, 55 y 71, trata de jugarlos este domingo en la lotería.

Acuario

No descuides tus responsabilidades en el trabajo, trata de administrar mejor tu tiempo para que las cosas salgan como deseas sin estresarte innecesariamente. Te invitan a salir este viernes y será con un amor nuevo. Eres uno de los signos que más ayuda a los demás; sin embargo, debes evitar empaparte de los problemas ajenos y que pueden atraer malas energías a tu vida. Te visitan familiares que viven en el extranjero para pasar unos días de vacaciones. Recibes dinero gracias a una venta o herencia de una propiedad. Ya no seas tan celoso con tu pareja, recuerda que si no puedes estar en paz, es mejor pasar un tiempo solo. Tendrás un golpe de suerte con los números 14, 17 y 21. Este domingo es ideal para salir de campo, aprovecha y date baños de sol o mójate los pies con agua de río para limpiarte las energías negativas.

Piscis

Fin de semana de mucha diversión con tus amigos y familia, trata de disfrutarlo al máximo. En cuestiones amorosas debes dejar atrás el rencor que sientes y seguir avanzando. Te invitan a salir de viaje en estos días. No dejes la buena alimentación y el ejercicio, no sólo te ayuda a verte de lo mejor, sino que también tu estado de ánimo mejora. Recibes un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 17, 23 y 60. Trata de usar prendas o accesorios de color blanco, eso te ayudará a tener más abundancia. Decides adoptar una mascota. Compras muebles o arreglas tu casa para que fluya mejor la energía. A los Piscis que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Géminis o Virgo que será muy compatible. Ten mucha precaución en las calles para evitar accidentes o pérdidas.