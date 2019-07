'Hija' de Victoria Ruffo reveló que subió 10 kilos para poder darle vida a su personaje

Sofía Garza, hija de Victoria Ruffo en la telenovela 'Cita a ciegas', reveló que subió de peso para darle vida a 'Lucía' personaje en el que interpreta a una joven a la que no le van tan bien en el amor y cuya presión por parte de su mamá la llevará a hacer una apuesta con ella.

Su personaje enfrentará situaciones complicadas debido a su sobrepeso. Las críticas vendrán desde alguien muy cercano, en este caso su mamá, quien en vísperas de la boda de su hermana afirmará que 'Lucía' no conseguirá pareja para la boda de su hermana y lucirá un feo vestido negro para ocultar su sobrepeso.

De acuerdo a los publicado por el canal de Televisa, la actriz enfrentó no sólo el reto de aumentar diez kilos, el problema más complicado lo tuvo al romper con sus propios miedos, "parece ironía de la vida que uno siempre está tratando de verse mejor, de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, de estar guapa, peinada bonito, la naturalidad de lo que implica esa vanidad que tiene que tener un actor o una actriz de preocuparse por su cuerpo, por su físico por cómo los demás te ven. En este caso, es olvidar la vanidad, tuve que engordar 10 kilos”, expresó Sofía Garza.

Victoria Ruffo se enoja y abandona el programa ‘Hoy’ Se encontraba ahí para promocionar su más reciente telenovela

Subir de peso un reto complicado

"Ha sido complicado, porque yo tengo una condición que se llama hipotiroidismo, que obviamente cuando no está regulado te hace engordar y (provoca) otros desajustes en el cuerpo que son terribles para las mujeres. A mí me dio a los 26 años. He vivido con eso, pero estoy completamente regulada, entonces engordar para mí era lo doble de difícil, no podía dejar de tomarme mi medicamento, entonces ha sido un reto dificilísimo. Cuando te mencioné a los doctores no estaba jugando, bariatra, endocrinólogo, nutriólogo y demás, todo para poder llegar a ese peso sin que represente un riego en mi salud o a la condición que yo tengo”, declaró la actriz.

Con su personaje Sofía Garza probará que las mujeres tenemos inseguridades y se tenemos que trabajarlas, cuando la telenovela salga al aire buscará que las personas se identifiquen de una manera graciosa.

Te recomendamos en video: