Eduardo Yáñez está de vuelta en Televisa y lo celebra en sus redes sociales

Hace muchos años empecé mi carrera en el cine Mexicano de la mano de el Sr. Rubén Galindo y su hijo Ruben Galindo jr. Hoy nos volvemos a juntar en un proyecto ya de mucho éxito. “Sin miedo a la verdad”. Gracias Rubén jr. por esta gran oportunidad en mi carrera. Muy pronto el Presidente…. Emiliano!