Laura Prieto habla de sus ex: "Han sido medios feos por fuera y muy bonitos por dentro"

Laura Prieto sigue en la pantalla de Mega a través del reality Resistiré. Las transmisiones terminan hoy, sin embargo, las grabaciones finalizaron hace meses. Desde mayo, los participantes han llevado su vida con normalidad.

La uruguaya habló en Radio Morfina, en entrevista con César Campos, sobre su vida amorosa. "Me ha costado el tema del amor. Ahora estoy sola hace un tiempo… En el reality aprendí a valorar estar sola. (…) Toda mi vida estuve buscando pareja, pero ya me chorié", sostiene. Además, cree que después de salir del encierro maduró, ya que la vivencia extrema le sirvió para replantearse la vida.

También tuvo palabras para quienes fueron su pareja: "Mis amores han sido medios feos por fuera y muy bonitos por dentro", declara. Recordemos que la modelo tuvo largas relaciones con DJ Méndez y Julio César Rodríguez. En la conversación, también dice que "la edad nunca ha sido un tema", y que ha estado con personas de distintas edades.

Romance en Resistiré

Según mostró el reality de Mega, la ex Calle 7 tuvo un affaire con el español Isaac Torres. No obstante, su ex compañera Keyla Caputo sostuvo a LUN que era falso. "Esto fue armado especialmente para que Laura tuviera cuento adentro del programa. Pues en los meses que duró el reality no llamó mucho la atención", señala. Por esta razón, dice que se dieron besos e hicieron como que tenían una relación, pero en verdad no pasaba nada entre ellos.

