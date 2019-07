"Asusta tener que vivir sin ti": Esposo de Javiera Suárez comparte emotiva reflexión

View this post on Instagram

Asusta tener que vivir sin tí. Duele acostarse cada noche solo y despertar en la mañana para confirmar que ya no estás. Cada vez que se pone difícil el camino pienso en tí y recuerdo estas palabras. Una frase que resume tu forma de vivir, tu actitud frente al cáncer y tu mayor enseñanza. Hoy nos toca a nosotros movernos, bailar y sonreir, perdonar y perdonarnos, querer. Pero por sobre todo AGRADECER! Agradecer la suerte de haberte tenido cerca, de haber recibido el regalo de Pedrito y de hoy poder estar acá para continuar con tu legado… #javierasuarez