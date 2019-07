El beso de Juan Collado y Leticia Calderón que atormenta a Yadhira Carrillo

El pasado regresa en el peor momento. Para Yadhira Carrillo no es suficiente saber preso a su esposo, el abogado y empresario Juan Collado; también lo reconoce infiel. Pues la fotografía del beso entre Collado y Leticia Calderón se volvió viral en las redes sociales.

La imagen, capturada hace algunos años, fue publicada por la revista TVyNovelas cuando ya Carrillo mantenía una relación con el abogado, ex esposo de Leticia Calderón. Este triángulo amoroso ha tenido altas y bajas en el tiempo.

Reconocimiento público

Durante una entrevista con la periodista Maxine Woodside, la actriz Leticia Calderón aceptó que la imagen era real y se disculpó por el beso. Aseguró entonces que todo ocurrió durante una comida: “Entre copa y copa accedí a un beso de Juan. Es obvio que aún le tengo cariño”.

Aunque afirmó que “fue algo que no debió de haber pasado”; explicó que “sí me da mucha pena, no estábamos haciendo nada malo, no me avergüenzo de nada”. De hecho, reconoció entonces que no estaba en sus planes lastimar a sus hijos y dañar la relación con su ex marido.

Apoyo incondicional

Mientras tanto, Yadhira Carrillo ha mostrado su apoyo incondicional al empresario, desde su detención el 9 de julio, en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec, por presuntas actividades de lavado de dinero.

La actriz acude a diario al sitio donde tiene recluido a su esposo y ha ofrecido declaraciones a los medios insistiendo que todo se aclarará. Además expresó su inquietud por la salud de Collado: “Estoy preocupada porque se le subió la azúcar”.

