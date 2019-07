"Traten de no hablar mucho de ustedes": Camionero increpa a Lucho Jara en "Mucho Gusto"

Ayer, se vivió un curioso momento en el matinal de Mega, Mucho Gusto. Lucho Jara, junto al equipo del programa, estaba viajando a San Antonio cuando el vehículo en el que iba se quedó en panne. Por esto, el animador tuvo que hacer "dedo". Lo recogió un camionero, llamado Pedro, con el que el cantante tuvo una particular conversación.

El chofer dijo que del panel admiraba a Karol Lucero. A Viñuela lo pondría "detrás de cámara", causando las risas desde el estudio. También reconoció que Karla Constant era su amor platónico. "Cuando supe que estaba con un argentino, no me gustó", reconoce. Además, sostuvo que la canción Un Golpe de Suerte de Lucho Jara la tenía como despertador: "Como dijo Jorge Alís, me despierto antes para no escucharla", dice.

También se dio el tiempo para criticar al programa. "El panel que no hable mucho de ellos no más, porque hay muchas cosas que hablar", aseveró. "Eso es lo que les he dicho tantas veces", le respondió el cantante.

"Son mis bolas y me molestaban": Antonella Ríos muestra el cambio de su rostro tras bichectomía La actriz se operó hace un año medio

"Traten de no hablar muchos de ustedes. Si nosotros ya los conocemos por la tele", siguió diciendo. "Qué bueno que alguien nos diga las cosas a la cara, Pedro. Esas cosas molestan de repente, ¿o no?", le contestó Lucho. "Efectivamente. Yo, por lo menos, fiel auditor de Mucho Gusto, pero a veces hay que hacer zapping, porque aburren", increpó.

"Yo estoy diciendo lo que dice el pueblo. Mis compañeros, toda la gente. Yo he escuchado que antes el matinal era distinto. Pero ahora hablan mucho de ellos mismos", explica Pedro.

Lucho Jara le dio las gracias por la reflexión y le dijo que iba a tocar el punto con Pablo Alvarado, productor de Mucho Gusto, ya que él le dice que hablar de ellos mismos es "lo que vende".

Ante esta afirmación, el chofer indicó que "Pablete" estaba equivocado. "Lo que yo le estoy diciendo es lo que dice la gente a mi alrededor. Es la verdad, que hablan mucho de ellos. Lo que les pasó el fin de semana, lo que les pasó cuando salieron a veranear. El panel es bueno, pero no hablen mucho de ellos", agrega Pedro.

"La gente se aburre. Yo he escuchado cuando la gente dice 'ya están hablando de lo que les pasa a ellos y todo eso'. Y no hablan de lo que realmente la gente quiere escuchar, de las cosas que pasan en el país", concluye.

Te recomendamos: