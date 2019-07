¡Insólito! Esto le pasó a Nicolás Saavedra en fatal escena de Rafael en "Verdades Ocultas"

La semana pasada, se transmitió un emotivo capítulo de Verdades Ocultas. Después de una larga enfermedad, Rafael Silva (Nicolás Saavedra) falleció. El abogado padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. En los últimos episodios estaba muy deteriorado. Tenía constantes crisis y no podía hablar. Por esta razón, Rafael quiso someterse a una eutanasia y viajó a Holanda para morir.

La escena de la muerte del personaje interpretado por Nicolás Saavedra tuvo mucha emoción. La filmación se realizó en una clínica a principios de mayo y requirió diez horas de grabación. "Esa semana que él grababa su muerte, el Nico estaba bien ansioso y comentamos harto cómo grabaríamos todo. Él quería el mayor tiempo posible para trabajar bien las escenas, no con los clásicos tiempos de la televisión… y nosotros le dijimos que así sería, que así también trabajaríamos nosotros como equipo", sostuvo Felipe Arratia, director de la teleserie, a Mega.

Además, mencionó que luego de terminar de grabar, el set elogió la actuación de Nicolás Saavedra. "Hubo mucho aplauso para el Nico por su trabajo", recuerda Arratia. Pero los detalles de la filmación no terminaron ahí. Unos días después de que se emitió el fatal episodio, la pareja de la actriz Mónica Godoy contó un importante detalle que no se había revelado. ¡Se quedó dormido en la grabación!

“Fue una escena muy larga. Fue heavy, difícil, porque después de que yo moría le quedaba una escena larga a Camila (Hirane) y ella lloraba. Y es difícil mantener la respiración. No he visto cómo quedó la escena, pero sí recuerdo que estuvimos varias horas grabando (…) Había ratos en los que me quedaba dormido y teníamos que parar porque yo estaba roncando”, sostuvo el actor a LUN.

