"Todos nos equivocamos": Alejandra Valle pide disculpas por ofender a Carabineros

Hace dos semanas, Catalina Pulido protagonizó un altercado con Carabineros. El hecho fue registrado en un video y rápidamente viralizado. La actriz se enfrentó a los uniformados en el camino a Farellones por no llevar cinturón de seguridad. Tras negarse a pagar la multa, fue detenida. El hecho tuvo muchas repercusiones. Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Alejandra Valle, conductora de Intrusos y ex compañera de Pulido, quien incluso llegó a comparar su detención con el asesinato de Camilo Catrillanca.

La periodista, tras el altercado de Catalina Pulido con Carabineros, trató a los uniformados como “cerdos y ladrones”, afirmando además que no respeta a la institución. Luego de sus polémicos dichos, cerró su red social y puso en modo privado su cuenta de Instagram. Tampoco ha estado en Intrusos, ya que se encuentra de vacaciones.

Esta tarde, Valle rompió el silencio y se refirió al tema, pidiéndole disculpas a la institución:

"Quiero pedir disculpas porque me equivoqué, me equivoqué en tener una conversación coloquial por una red social abierta, que fue tomada como una declaración en la que ofendo a una institución pública tan importante para la democracia como Carabineros, al generalizar con situaciones que son de conocimiento público, pero que poco y nada tienen que ver con los carabineros que día a día se sacrifican por el orden del país. Así que me disculpo con Carabineros, especialmente con las personas honestas que lo conforman, con sus familias y con todos aquellos que se puedan haber sentido ofendidos por mis dichos.

Todos nos equivocamos y es importante sacar lecciones de esos errores. Les puedo asegurar que en estos días de reflexión, he aprendido mucho", sostuvo la profesional en su cuenta de Instagram.

