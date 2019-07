Llueven las críticas por el tráiler de Cats "parece una pesadilla"

Cats, el musical lanzó su primer tráiler el jueves e hizo un chapoteo inmediato en Internet, con los espectadores divididos sobre si la adaptación de Andrew Lloyd Webber se ve fabulosa, o es algo salido de una pesadila.

Taylor Swift, cuyo gato Bombalurina se ve reclinado y disfrutando de Catnip en las imágenes, anunció que el trailer de Cats había sido publicado el jueves, un día antes de su lanzamiento

"Soy un gato ahora y de alguna manera eso fue todo #Catsmovie", twitteó.

Dirigido por Tom Hooper, el primer tráiler presenta un reparto importante que incluye a Jennifer Hudson como Grizabella, Judi Dench como Old Deuteronomy, Idris Elba como Macavity y James Corden como Bustopher Jones.

I am a cat now and somehow that was everything #CatsMovie pic.twitter.com/80gZHpvzMW

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 18, 2019