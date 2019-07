El mea culpa de Catalina Pulido tras altercado con Carabineros: "La cagué, di jugo y lo asumo"

Hace más de una semana, Catalina Pulido protagonizó un altercado con Carabineros. El hecho fue registrado en un video y rápidamente viralizado. La actriz se enfrentó a los uniformados en el camino a Farellones por no llevar cinturón de seguridad. Tras negarse a pagar la multa, fue detenida.

Al día siguiente, la comunicadora apareció en el programa Intrusos de La Red para explicar lo sucedido. "Tengo una fractura doble en el brazo. Estoy como bien shockeada. No he dormido mucho. Estoy media… Es que no resiste mucho análisis tampoco", dijo en esa instancia. En ese momento, Alejandra Valle comparó la situación vivida por Pulido con el homicidio de Camilo Catrillanca.

La polémica siguió. Las redes sociales no perdonaron el impasse y condenaron lo ocurrido. Incluso, el conductor del tiempo de CHV bromeó con la situación. La periodista Alejandra Valle, ex compañera de trabajo de la actriz, también se siguió involucrando en lo sucedido. Se refirió vía Twitter a los uniformados como “cerdos y ladrones”, afirmando además que no respeta a la institución.

La tarde del viernes pasado, Pulido fue despedida de La Red: "La Red informa que tras los lamentables hechos ocurridos el pasado domingo 7 de julio entre la panelista de Intrusos, Catalina Pulido y Carabineros de Chile, la señal ha decidido poner fin al contrato civil que existía entre ambas partes. Si bien ha sido duro, tanto para el equipo como para la estación, por el cariño y gratos momentos compartidos, la compañía tiene un compromiso con sus audiencias, transmitiendo valores como la tolerancia, entre uno de sus pilares", fue parte del comunicado emitido por el canal privado.

El martes, Pulido se refirió al tema por primera vez después de su última aparición en el programa de farándula. A través de una publicación de Instagram, pidió disculpas por lo ocurrido y se desmarcó de los dichos de la conductora de Intrusos.

"Lamento profundamente las declaraciones poco afortunadas de la Sra. Valle sobre Carabineros de Chile. En ningún momento representan mis pensamientos sobre dicha institución, a la cual respeto profundamente, y a la que lamentablemente ofendí en un momento de angustia frente a una detención y/ a una infracción de tránsito que cometí", fueron parte de sus palabras.

Recientemente, la ex panelista se refirió a la situación, ya con la cabeza más fría. "Creo que recién estoy teniendo conciencia de lo que pasó. Recién hoy estoy más tranquila y he podido dormir las últimas dos noches, porque estuve toda esta semana sin poder dormir, sin comer, un poco zombie, en parte por el trauma por lo sucedido, porque no es fácil que te pase algo así", sostuvo en una entrevista con La Tercera.

Además, se refirió a todo lo que vino después, el impacto que tuvo en redes sociales el altercado con Carabineros y su despido de La Red. "Está también el post-trauma de las redes sociales, de ver las burlas, algo que involucra directamente a mi familia. Y mi cesantía actual que también es dolorosa, porque yo soy una persona sola, que me hago cargo de mi casa sola y tengo que parar la olla como sea", asegura.

“Para mí era necesario hacerlo (disculparse). Me había ofrecido a hacerlo en mi ex casa televisiva pero no se pudo. Y porque soy un ser humano que lo está pasando mal. Podemos reírnos y todo, yo sé que fui poco clara, un poco insistente, histérica, pero nunca mi intención fue agredir ni insultar a Carabineros. De hecho no lo hice. Tengo mucho respeto por la institución, mi hermano es uniformado, no sería consecuente con mi visión. Entonces era una deuda que yo tenía, que claramente podría haber hecho antes pero no tenía la claridad emocional y mental”, agrega Pulido.

La comunicadora reconoce que tiene responsabilidad en lo que sucedió y que tiene que asumir el error. “Sé que yo soy la responsable de todo esto y es súper duro cuando uno tiene la culpa de las cosas que a uno le pasan. Cuando uno se cuestiona ‘por qué no lo hice de otra forma’, las recriminaciones, los desvelos nocturnos, las crisis de pánico, es todo más duro”, señala al medio escrito.

Sobre su aparición en Intrusos cuando recién había ocurrido el conflicto, dice que no estuvo bien porque no estaba en sus cabales y tampoco se acuerda muy bien qué sucedió. "Yo no me debería haber expuesto porque no estaba bien. No había dormido, estaba con sedantes intravenosos porque había sufrido una lesión importante", indica.

En cuanto al incidente mismo, asegura que se equivocó y que no sabe por qué reaccionó tan mal. "La cagué, di jugo y lo asumo. Ya me han apedreado suficiente, soy un ser humano y me equivoco, tengo días buenos y días malos, y siempre me he resguardado mucho por lo mismo, pero no tengo una explicación de por qué me nubló tanto una situación de la que podría haber zafado de forma mucho más inteligente", reflexiona.

