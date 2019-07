Natalia Téllez desata rumores de romance con Gonzalo Vega por esta foto

Una fotografía de un hombre misterioso y muy cariñoso en el Instagram de Natalia Téllez desató los rumores sobre su romance con Gonzalo Vega. La pareja aparece abrazada en el post, cuya única leyenda es un emoji de corazón.

La ex conductora de Netas Divinas recibió cientos de comentarios, la mayoría refiriéndose a la identidad del hombre que esconde su rostro, pero muestra uno brazo donde los seguidores captaron un detalle que los delata.

Indiscreción

La reacción de algunas personas cercanas a Natalia y Gonzalo parece confirmar su romance. La hermana del actor, Zuria Vega, colocó dos emoticones de sorpresa; mientras que Adrián Uribe, ex novio de Marimar Vega, confirmó que se trata de Gonzalo con un peculiar comentario: “Onta Gon…Aquí ta'”.

La conducta de 32 años y el actor de 26 años trabajaron juntos en la serie Ninis. Medios mexicanos aseguran que la pareja fue vista besándose en un restaurante de Ciudad de México, por lo que el post de Natalia Téllez sería la confirmación.

Pulsera

Aunque el rostro de Gonzalo Vega no sale en la foto, si una pulsera con la que aparece en varias imágenes que compartió en sus redes sociales. Los seguidores de Natalia no dejaron pasar el detalle: “Usa la misma pulsera que @gonzalovega8”, escribió @prinma2.

Otros recordaron a Chumel Torres, ex novio de Natalia, y a Jade Fraser, ex pareja de Gonzalo. “Ese no es Chumel”, comentó @mauriciomandujanno; mientras que @jademahailadz aseguró que “es muy fácil criticar una relación es de dos y por algo no funcionó con Jade”.

