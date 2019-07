A mi mascota lo pico una abeja, ¿qué debo hacer?

En las épocas de verano o lugares donde hay gran acumulación de agua, es normal encontrar todo tipo de insectos, entre ellos las abejas, causantes de alguna incomodidad para nuestras mascotas cuando estas los pican.

Las picaduras de abejas son más comunes de lo que se cree, y esto es debido principalmente a la curiosidad insaciable de nuestros peludos, que al ver o notar la presencia de alguno de estos insectos su primera reacción será acercarse para oler e indagar de que se trata, para después intentar jugar, pero es ahí, justo en ese momento cuando este tipo de accidentes se pueden presentar; pues las abejas en su intento de protección y conservación, reaccionan picando a la mascota, para que esta deje de molestar y se aleje.

Aunque cuando se presenta una picadura es importante saber que ésta no suele causar mayor daño o riesgo para nuestro perro o gato, esto si detectamos a tiempo dicho suceso y si nuestra mascota no ha mordido e ingerido al insecto, de no presentarse esta situación tan solo generara un enrojecimiento, un poco dolor e inflamación pasajera. El problema se genera cuando nuestro peludo es alérgico al veneno, pues sufrirá un choque anafiláctico y se debe acudir de inmediato al médico veterinario.

Si ingiere al insecto, el contacto del veneno con las mucosas podría generar inflamación de la lengua o vías aéreas superiores, causando una obstrucción y bloqueo del sistema respiratorio, escenario peligroso, en el cual se debe acudir de urgencia al médico veterinario. Afortunadamente, este tipo de situaciones no son muy comunes, pues las mascotas una vez son picadas, se alejan pues el dolor que sienten de inmediato es muy fuerte y se enfocarán es en buscar el alivio de este, en lugar de seguir molestando a su agresor, por así llamarlo.

Los principales síntomas que puede observar causados por una picadura son:

Fiebre

Inflamación

Enrojecimiento

Síntomas de alerta

Diarrea

Vómito

Temblor y/o taquicardia

¿Qué hacer?

La principal zona de afecciones es el hocico, lugar en donde sentirán dolor, pero no les causara mayor molestia que esta. Ideal, quitar el aguijón lo más rápido posible, usando el borde de una tarjeta de crédito, o cualquier objeto duro, el uso de pinzas no es muy aconsejable pues se genera presión y se desprendería más veneno, lo que agravaría el cuadro.

Debemos mantener la calma y trasmitir este mensaje a nuestro peludo. Obsérvelo las horas posteriores a la picadura para asegurarse que las cosas no empeoren.

El uso de compresas frías o hielo, servirán para bajar la hinchazón y calmar un poco el dolor, adicional lavar la zona con cualquier jabón indicado para mascotas. Y el uso de algún antihistamínico solo se puede empelar si su medico veterinario se lo recomienda o indica.

¿Cómo prevenir?