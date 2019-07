El gran paso que darán Angelina Jolie y Brad Pitt por el bienestar de sus hijos

Desde 2016 la relación de Angelina Jolie y Brad Pitt ha sido muy intensa en medio de un divorcio complicado, en el que además de discutir la división material y monetaria de sus bienes, debían llegar a un acuerdo por la custodia de sus seis hijos.

Aunque todavía el divorcio no ha finalizado, al parecer hay señales de que la relación entre ambos se ha relajado, mejorando el panorama de la separación, luego de 11 años de estar juntos primero como novios, luego como esposos.

El actor de Once Upon A Time In Hollywood, de 55 años, pasará el verano con sus seis hijos mientras que su exesposa filma en Nuevo México una película, según una fuente que habló con The Sun y citó Daily Mail.

Angelina Jolie y Brad Pitt dan un gran paso por sus hijos

Aunque la separación de la pareja ha sido problemática, se dice que Jolie se acercó a Pitt y le ofreció la oportunidad de cuidar a los niños, en lo que es un "gran paso" para la ex pareja y su descendencia.

“Angelina va a pasar gran parte del verano filmando Those Who Wish Me Dead, así que se acercó a Brad y le ofreció la oportunidad de cuidar de los niños”, reveló la fuente.

Juntos, la pareja comparte seis hijos: Maddox, 17, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13, y los gemelos Vivienne y Knox, 10.

El acuerdo parece ser un punto de inflexión para la pareja, que ha estado en desacuerdo desde que se separaron en 2017.

“Este es un gran paso para ellos y los niños, que solo han tenido un tiempo limitado con Brad desde la ruptura”. Y Brad no podría estar más emocionado.

“Se siente como un movimiento realmente positivo en todo y Brad está emocionado”. No solo los niños tendrán tiempo con su papá, sino que también podrán estar con sus abuelos.

