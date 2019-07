Estos signos del zodiaco son los más quisquillosos en el sexo

Puedes ser los más felices en su relación de pareja, pero estos signos del zodiaco siempre son quisquillosos cuando se trata de ir a la cama. El sexo en pareja es muy importante para ellos y quieren que todo sea perfecto, sin errores y placentero.

Signos más quisquillosos en el sexo

Leo

Este es uno de los signos que definitivamente merece la corona por ser el signo del zodiaco más delicados y quisquillosos en el sexo. La personalidad de Leo es una de las más superficiales, lo que explica por qué al “rey de la jungla” le resulta tan difícil encontrar un amor que se ajuste a sus estándares.

Sagitario

Es demasiado meticuloso y también es muy exigente en el amor y en el sexo. No se entrega fácilmente por eso son muy selectivos al salir con alguien o tener una pareja estable.

Cáncer

Que nadie se deje engañar por el aspecto dulce de Cáncer. Siendo uno de los signos zodiacales más sensibles, Cáncer hace todo lo posible para evitar el desamor, incluso si eso significa ser demasiado exigente. Y esto se traslada también la plano sexual, antes que decepcionarse prefieren no dar el paso de ir a la cama.

Géminis

Géminis sueña con conocer a alguien como ellos y no se entregará a las personas que no cumplen con sus expectativas. Quieren a la persona perfecta que se ajuste a ellos y no aceptarán menos.

