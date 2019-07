Las cinco cartas del tarot que te revelan cuándo llegará el amor de tu vida

View this post on Instagram

Todos tenemos habilidades, talentos y herramientas en nuestro interior para avanzar en nuestro desarrollo espiritual. Están ahí aun cuando no seamos capaces de percibirlas y sacarlas a la luz para su verdadero propósito. Estoy convencida que una poderosa llave para abrir el cajón donde los tenemos guardados es la relación que establecemos con otros, especialmente con ese otro u otra con quien creamos un lazo más profundo. El camino para crecer espiritualmente es un camino personal, pero salvo para unos pocos elegidos, es un recorrido que sólo dará sus frutos si lo hacemos en compañía y conexión con otro ser humano. En la vida nos encontramos con personas con las que sintonizamos desde el minuto 1 y otras que parecen la antítesis nuestra, pero todas tienen una razón para cruzar nuestro camino. En mi experiencia, podría decir que la persona que más me desafía a crecer y ser una mejor versión de mi misma es el ser humano que escogí para compartir familia, tal como la imagen de esta carta de Los Amantes. En colectivo y comunidad es donde podemos poner nuestros talentos al servicio de toda la humanidad y este planeta que hoy nos cobija. . . . #accionesconscientes #Tarot #vidaconsciente #felicidad #búsqueda #plenitud #caminoespiritual #aprendizaje #evolución #paz #LosAmantes #LosEnamorados #ArcanosMayores