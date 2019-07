"Verdades Ocultas": Agustina colapsó al ver su antiguo rostro y las redes sociales estallaron

En sus casi dos años al aire, Verdades Ocultas ha tenido muchos giros en su trama. Las muertes, mentiras y retorno de personajes han marcado una producción que hace unos días cumplió 500 capítulos emitidos. Con esta cifra, se convirtió en la teleserie chilena más larga de la historia. Además, gracias a su alta sintonía, que cuadriplica a los canales de su competencia, se ha consolidado como la novela más vista en su franja horaria.

El capítulo de ayer marcó un hito. Cuando partió la teleserie, en julio del 2017, Carmen Zabala era la actriz que interpretaba a Agustina, la hermana perdida de Rocío (Camila Hirane). Como quedó embarazada, tuvo que hacer un alto en las grabaciones. Su lugar lo tomó Javiera Díaz de Valdés.

En la ficción, aprovecharon que Agustina se estaba escapando de la policía tras matar a su padre biológico, Pedro Mackenna (Julio Milostich). La hija de "Laura" viajó a Suiza para someterse a una cirugía plástica en el rostro. Así pudo volver a Chile sin que nadie la reconociera y esconderse de Leonardo (Carlos Díaz), quien estaba obsesionado con ella. No obstante, la intervención quirúrgica no sería para siempre. Agustina volvió a viajar para retomar su antigua cara.

En el capítulo anterior, María Luisa (Viviana Rodríguez), madre adoptiva de Agustina, y Ricardo (Julio-Jung-Duvauchelle), pareja de la recién operada, estuvieron en el momento en que le sacaron las vendas del rostro. Mientras tanto, ambos personajes recordaron momentos que vivieron con Agustina antes de que escapara del país.

Cuando tenía despejado el rostro, los doctores le pasaron un espejo. En ese momento, a la mamá de "Tomasito" se le vinieron a la mente imágenes de algunas acciones que cometió en el pasado, como cuando drogó a Tomás (Maías Oviedo) para quedar embarazada de él o cuando intentó atropellar a Rocío. Al instante, estalló en llanto, colapsó y rompió el espejo.

Como ha sido la costumbre a lo largo de la teleserie, las redes sociales estallaron en comentarios. Los seguidores de Verdades Ocultas especularon sobre qué pasará cuando regrese a Chile. También destacaron lo bien que quedó tras la operación, ya que no tenía ninguna secuela. Revisa las reacciones y memes que dejó el regreso de Agustina en Twitter:

#VerdadesOcultas

Uta como cambias las cosas antes odiaba Agustina y me caía mal y Rocío era la Vistima..

Ahora me encanta la agustina y no soporto a Rocío

— 𝓙𝓮𝓷𝓷𝔂 (@yennydoy) July 11, 2019