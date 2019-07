Miley Cyrus se niega a tener hijos porque no quiere entregarles un “pedazo de planeta” contaminado

Tiene 26 años y una ascendente carrera en el competitivo mundo de la música y la actuación. Saboreando el éxito de su más reciente producción She Is Coming, Miley Cyrus confesó a la revista Elle que no piensa tener hijos hasta tanto no se aborde adecuadamente el tema del cambio climático y las implicaciones para el planeta.

Miley, quien saltó a la fama en 2006 por su papel de Miley Stewart en la serie original de Disney Channel, Hannah Montana, nombre bajo el cual grabó la banda sonora de sus cuatro temporadas y protagonizó su primera película, piensa que traer hijos a un mundo contaminado en someterlos a problemas con los que no quiere que lidien.

“Nos van a dar un pedazo de planeta, y me niego a entregarle eso a mi hijo”, dijo Cyrus, al añadir que hasta que sienta que su hijo viviría en una tierra con peces en el agua, no traerá a otra persona para que se ocupe de eso.

"No nos queremos reproducir porque sabemos que la tierra no puede manejarlo", dijo, al tiempo que habló de su matrimonio con el actor Liam Hemsworth.

Cyrus dijo que la capacidad de una mujer para dar a luz es "una bendición y una maldición" porque pone mucha presión sobre las mujeres para procrear.

"Se espera que mantengamos el planeta poblado. Y cuando eso no es parte de nuestro plan o nuestro propósito, hay tanto juicio e ira que intentan hacer y cambiar las leyes para forzarlo, incluso si quedar embarazada en una situación violenta ", le dijo a Elle. "Si no quieres tener hijos, la gente siente pena por ti, como si fueras una perra fría y despiadada que no es capaz de amar".

