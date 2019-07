José Miguel Viñuela se lanza con broma tras detención de Cata Pulido

La detención de Cata Pulido tras protagonizar un altercado con Carabineros sigue dando de qué hablar. Esta vez, fue José Miguel Viñuela quien se refirió al hecho con una pesada broma que lanzó en el matinal Mucho Gusto, de Mega.

Todo sucedió cuando el animador hablaba sobre su relación con el director ejecutivo del programa, Pablo Alvarado, en la sección "Confesiones Matinales".

Viñuela se defendió indicando que no le tiene miedo, pero sí respeto, provocando el interés de sus compañeros. "No, nunca le he tenido miedo. Respeto, sí; miedo, no. Para mí, este señor es como el mar. Al mar hay que tenerle respeto", dijo.

"Admite que te invitó a almorzar para que se te quitara el miedo", lo increpó Lucho Jara, a lo que el animador respondió insistiendo en su postura. "No, no le tengo miedo. Le tengo respeto. Ha ocurrido una relación en estos seis meses, de los cuales tú no fuiste testigo", explicó.

"Pero esa relación se puede terminar en cualquier minuto. No es garantía", replicó el cantante. "Yo siento, fidedignamente, que construimos algo importante. Y que tuvimos momentos de los cuales no voy a entrar a revelar aquí. Que fueron muy importantes. Momentos de intimidad de nosotros dos", siguió Viñuela antes de lanzar su referencia a la actriz.

"¿Tú estás haciendo este acercamiento por qué nos dijiste que vamos a hacer eliminados? ¿Va a haber una reducción?", preguntó Karla Constant. "¿Por qué te pones en ese escenario? ¿Por qué te pones farandulera? ¿Cuándo hemos hecho farándula en este programa? Nunca", señaló Viñuela.

"Por favor. Mira, te pido un favor. Si vas a hacer esa pregunta, anda a La Red, a Quilín. Siéntate en el panel de Intrusos, con la Cata Pulido, con todos ellos y pregunta esa cuestión. Lo único que te pido es que te pongas cinturón si es que llegas a ese montañoso camino", dijo entre risas.

