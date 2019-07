"Estaba botado en la calle": Joche Bibbó vivió en la casa de Coté López en difícil momento de su vida

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo del estelar de Chilevisión Podemos Hablar. Los invitados serán Karla Rubilar, Iván Arenas, Pangal Andrade, Ángela Prieto, Yamila Reyna y José Luis Bibbó, Joche. En el espacio conducido por Julián Elfenbein, los seis participantes abordarán temas inéditos sobre su vida privada.

En esta instancia, Joche contó una desconocida etapa de su vida que se vincula con Cote López y su familia. El animador le pregunta si es verdad que vivió un año en la casa de la esposa del "Mago Jiménez", a lo que el argentino le respondió que sí.

"La Coté tenía en esa época 16, 17 años más o menos, en realidad conocí primero a su hermano. Prácticamente yo estaba botado en la calle con un compañero que estaba llorándome a mi porque no teníamos donde dormir. Yo estaba durmiendo en la casa de una agencia y mi amigo no tenía donde dormir y ahí lo conocimos, al hermano a "Lopito" a quien le mando un saludo grande, que ahora está cantando y lo hace muy bien. Y nos conocimos y a los pocos días dijo vengan para acá les vamos a hacer un lugar, una habitación. Me acuerdo que vivían ahí en Providencia, nos dieron una habitación, nos dieron que comer", sostuvo en el programa Podemos Hablar.

El argentino se hizo conocido en nuestro país tras participar en realitys de televisión, como Mundos Opuestos en el 2012, donde protagonizó un triángulo amoroso con Dominique Gallegos y Michelle Carvalho. También formó parte del encierro de Doble Tentación de Mega, en donde ingresó con su expareja Fernanda Figueroa.

