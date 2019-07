Se revela el secreto de "Amor a la Catalán": Dafne María supo que Rafael no es su hermano

La teleserie Amor a la Catalán, de a poco, se ha ido ganando la aprobación del público. La comedia ha sido aplaudida por sus personajes e interpretaciones. En esta primera semana, se han presentado las historias que se tomarán la noche en las pantallas de Canal 13.

La novela cuenta la historia de Fernando Catalán (Cristián Campos), dueño de una cadena de panaderías, quien tiene una doble vida. Él estaba casado con Isabel (Catalina Guerra). Con ella tuvo dos hijos: Rafael (Matías Assler) y Diego (Francisco Dañobeitía). Sin embargo, tenía otra familia. Yanara (Tamara Acosta) era su otra mujer. Sus dos hijas eran Dafne (Daniela Ramírez) y Danae (Loreto Aravena). El personaje de Acosta sabía de su vida paralela, pero aceptó vivir así.

Todo iba bien hasta que Fernando muere. En su velorio, las dos familias se conocen y se enteran de la verdad. Este hecho desencadena una serie de conflictos, como el reparto de la herencia y la administración de la panadería. Además, Dafne y Rafael se enamoran. Ellos piensan que son hermanos, pero recientemente se supo que ella no era hija del difunto.

En el capítulo de ayer, hubo dos situaciones que marcarán el desarrollo de la trama. Lucía (Josefina Montané) es novia de Rafael. Se iban a casar, pero la boda se suspendió por la repentina muerte de Fernando. La pareja está, supuestamente, esperando a su primer hijo. Sin embargo, en el episodio anterior, se supo que todo era inventado.

"La gringa", mamá de Lucía, le dice a su hija que la familia de su futuro esposo está en la quiebra. "Están en la ruina. No tienen ni un sólo peso", le dice. Por esa razón, le dijo que no se casara y que dejara a Rafael. "Los Catalán están prácticamente en la calle", le vuelve a insistir. "Te tienes que olvidar de Rafi, y de paso terminar con la tonterita esa del embarazo inventado", le dijo. Fue así como se supo que lo del hijo era falso. Fingió estar embarazada para adelantar su matrimonio con el hijo mayor de los Catalán.

Otro acontecimiento importante que sucedió en el capítulo fue la prueba de ADN que se hicieron los cuatro supuestos hijos de Fernando Catalán. Cuando el abogado abre los sobres, le dice a las dos mujeres del difunto que todos son hijos de él.

Luego, Dafne y Rafael se encuentran para conversar sobre la situación que están viviendo. "Cada quien tiene que hacer su propia vida", le dijo la hija de Yanara. "Yo estaba dispuesto a dejarlo todo por ti. Nunca había sentido algo así. Nunca me había pasado algo como esto", le dice el personaje de Assler. "Por favor no sigas que me duele igual que a ti", le responde ella. "Yo lo único que quiero es que seas feliz, que encuentres al hombre perfecto porque te lo mereces. Eres una mujer increíble", le dice el joven.

No obstante, ellos no son hermanos. Primitivo (Álvaro Espinoza) alteró los resultados de la prueba de ADN. "Esto lo hago por lealtad de don Fernando. Él hubiera querido a sus dos familias unidas y no a una en la ruina por causa de la otra", le dijo a Yanara. "Yani" le dio las gracias por ocultar la mentira, ya que si Isabel se entera de la verdad, "quedarían en la calle". De todas maneras, el hermano de Betsy le advirtió que si los descubren, podrían ir a la cárcel.

"Dafne María" estaba devastada por haberse enamorado de Rafael. Al verla así, su madre le dijo la verdad. "Tu examen de ADN fue falsificado. Tú no eres hija de Fernando Catalán", le contó. Ahora, la gran interrogante es quién es el verdadero padre de la joven.

