Cynthia Klitbo acusa al actor Emilio Guerrero de acoso sexual

View this post on Instagram

Cynthia Klitbo detalla los motivos de su renuncia de la Asociación Nacional de Actores y denunciará por acoso sexual al actor Emilio Guerrero. . #cunthiaklitbo #anda #jesúsochoa #emilioguerrero #asociaciónnacionaldeactores #asociacionnacionaldeactores #cynthiaklitbo2019 #renuncia #acoso #acososexual #mujer #actriz #denuncia #anda