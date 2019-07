"Todo en ti es mentira": Aída Nizar elimina a Gabriel Martina en polémico capítulo de "Resistiré"

En el capítulo de ayer de Resistiré se vivió una nueva jornada de eliminación. Diana y Facundo le informaron a los participantes del reality que los dos participantes más votados por el público tendrán que elegir a dos personas del bando opuesto para que abandonen el refugio.

La primera en ser elegida fue la mexicana Manelyk González. Ella cree que la escogieron por ser una persona que "dice las cosas como son" y que es "real". La segunda integrante elegida por las plataformas digitales fue Aída Nizar, quien se tomó por sorpresa la noticia. Sostuvo que debe haber un "debate nacional" porque ella y Mane son "completamente opuestas en la idea de programa". De todas maneras, agradeció al público que votó por ella. "Gracias Latinoamérica por hacerme tan querida por ustedes", señala.

En primera instancia, cada una de las elegidas tuvo que nominar a dos resistentes del equipo opuesto. Mane escogió a Margot Corvalán, integrante del equipo azul, "por que es la nueva" y a Clovis Nienow "porque es fuerte y del equipo contrario".

Mientas tanto, del equipo naranja la española nombró a Jessica Pires. "Para mí eres una persona que querría fuera de este concurso, porque te conviertes en la pésima persona". Ella manifestó no estar de acuerdo con Aída porque se considera "una gran competidora".

Luego nominó a Gabriel Martina. "Todo en ti es mentira", le dijo la abogada al comunicador. "No sé dónde están los límites para vosotros dos en el amor, porque habéis mentido. Pero créeme que no todo vale en la tele", agrega. "Viva el amor. Viva la fidelidad. Y si se ha terminado el amor, que cada uno siga por su lado. Pero que no se utilicen a personas que se mueven con el corazón como hizo Fede para tener cabida en televisión", le increpa.

Aída y Mane tuvieron que elegir entre los cuatro condenados. Ambas indicaron que no les acomoda la posición en la que están. Sin embargo, tuvieron que eliminar a dos participantes de Resistiré. La mexicana salvó a Clovis. "Es una razón muy fuerte. Sé que hay un detrás que es el de tus papás. Creo que estás aquí porque no quieres esa realidad. Sería muy malo que te sacara de aquí". Además, considera que Clovis se debe ir compitiendo.

A Margot le dijo lo siguiente: "No sufriste todo lo que sufriste. No pasaste frío, no pasaste hambre. Tú no viniste por Ariel y al final terminaste con él", por ende Manelyk eligió a la pareja de Ariel Levy para que abandonara el encierro. El actor rompió en llanto.

Luego, Aída se dirigió a Jessica. "Me gustaría que dentro de 20 años, nadie te juzgue como tú lo has hecho conmigo, porque la edad es un mero referente en la vida", le dijo. "Y tú, Gabriel, has tenido momentos nobles conmigo. Muchos más de los que ha tenido Jessica en todos estos meses que hemos convivido". No obstante, terminó eliminando al ex Calle 7.

En su despedida, Martina tuvo emotivas para su pareja, Tere Kuster. "He aprendido a amarte de todas las formas que existen. Que no existe ser humano en la tierra que tenga derecho a juzgarte por lo que pasó. Te hace más humana y más real. Estaré en casa esperándote. Cuando te conocí te dije que tenía mucha fe en que estabas hecha para algo grande y que el mundo te tenía que conocer. Y aquí estás", le dijo a la ex Miss Argentina.

