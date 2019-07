Vesta Lugg reacciona tras viralización de antiguo video: "No fue gracioso para mí"

"Hace casi un mes ha vuelto a circular un video que fue sacado de un programa que hice hace más de dos años". Con esta frase, Vesta Lugg dio inicio a una profunda reflexión en torno a un registro sacado del programa Vértigo, de Canal 13.

La actriz y cantante se refirió al incómodo momento que vivió durante su participación en el estelar, a través de una publicación en la que condenó este tipo de hechos.

Todo ocurrió cuando la conductora Diana Bolocco le comentó que la veía como una "niña dulce", a lo que Ernesto Belloni, que también estuvo en el episodio, agregó que Vesta "está como para chuparla". La situación desató las risas del público y de los demás asistentes. Sin embargo, su reacción fue totalmente diferente.

Según reveló a través de Instagram, el video ha llegado a su poder en reiteradas ocasiones vía mensajería. También remarcó que cuando ocurre, el mensaje es acompañado de risas o preguntas sobre si lo ha visto o no.

"Sé que estas personas tienen buenas intenciones. Cuando les respondo 'no tengo comentarios', se sorprenden y me preguntan si estoy bien o si me pasa algo", dijo. "Me asusta pensar que hay gente que considera que lo que pasó ese día en Vértigo merece el constante 'compartir' para 'reírnos' juntos", añadió.

"No, no fue gracioso para mí. Ese día, sabiendo que iba a un programa a 'exponerme', me fui del canal sintiéndome pesada (…) Me he dedicado a responderle a algunos y decirles que lo que me sucedió ese día es acoso y que ni ellos ni yo merecen ser tratados como un objeto 'para chupar' y que entiendo que este sea un tipo de humor, pero que no, no es gracioso para mí ni para las personas que viven acoso sin que nadie se entere", señaló.

Finalmente, hizo un llamado para que dejen de compartirle el video y normalizar este tipo de situaciones. Esto, aludiendo al tratamiento que le dieron algunos medios al tema.

Revisa su descargo a continuación:

