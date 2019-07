"¡Ay, mi codo, mi codo!": La intervención del conductor del tiempo en CHV que sacó risas en redes sociales

El domingo a medio día, Cata Pulido tuvo un altercado con Carabineros luego de negarse a pagar una multa por no llevar puesto el cinturón de seguridad, mientras manejaba por el camino a Farellones. La situación se puso compleja cuando Pulido exigió que le pasaran sus documentos entre gritos y forcejeos. "Pásame mi carnet. Esto es un abuso de poder", repitió en reiteradas ocasiones.

La comunicadora dijo que no llevaba cinturón de seguridad puesto porque "es camino de montaña. No se puede estar con cinturón, porque si me desbarranco me tengo que tirar". El segundo video viralizado muestra el momento de la detención de la actriz. "¡Me sacaron el codo! ¡Ay, mi codo! ", grita mientras Carabineros procede a llevarla al carro policial. "¡Por favor, me duele mi codo!", dice alterada.

Tras el incidente, fue trasladada a la 53 comisaría Lo Barnechea. Más tarde, fue dejada en libertad y a la espera de ser citada por Fiscalía.

"Tengo una fractura doble en el brazo. Estoy como bien shockeada. No he dormido mucho. Estoy media… Es que no resiste mucho análisis tampoco", dijo ayer lunes en el programa Intrusos de La Red donde es panelista.

El percance de la actriz fue altamente comentado en los medios de comunicación. Incluso, ayer el conductor de el tiempo en CHV bromeó con la situación. "¡Ay, mi codo, mi codo! ¿Irá a llover que me duelen tanto los huesos? Bueno sería porque el invierno ya está para multa, pero por exceso de sequía". Así fue como comenzó a relatar el pronóstico del tiempo del meteorólogo Eduardo Sáez.

Revisa el momento a continuación:

La referencia del conductor del tiempo en CHV no pasó desapercibida. Las redes sociales se rieron del comentario del meteorólogo. Mira las reacciones que dejó la intervención de Eduardo Sáez en Twitter:

En que el presentador del tiempo del chv se la vacilo 🤣 — #Diegooh ~ (@Bloowh_) July 9, 2019

Agradable sujeto el hombre del tiempo de CHV pic.twitter.com/KoqbPNLTiP — Iván Peña (@Ivan_Pegna) July 9, 2019

No supero al conductor del tiempo de chv JAJAJAJA — ~K🎏 (@aniraktedo) July 9, 2019

Siempre he encontrado notable la nueva forma de dar el pronóstico del tiempo en chv….hoy @EduardoTVT la hizo de oro jajaja — Daniel Manriquez (@daniel_albo91) July 9, 2019

El tipo del tiempo de #CHV webiando a la Pulido jajajajaja — Mauro (@maudanields) July 9, 2019

AJAJAJA MI CODO MI CODO EN EL TIEMPO EN CHV — Claudio Cárdenas (@kcxlife) July 9, 2019

Trolleo nivel 4.0 si hasta los del tiempo de @CHV_Noticitas se ríen de la Cata Pulido 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/PhFI7j4Z05 — Luis Orlando 🌎⛈☔🇨🇱🇺🇸 (@valepizzas) July 9, 2019

😂😂😂😂 ay mi codo mi codo, irá a llover? pic.twitter.com/lFYW4xQWdU — Mike El Demonio 😈 (@Mike_Demonio) July 9, 2019

