El mensaje de Andrea Legarreta que hizo llorar a su esposo

No, la vida no es color de rosa… Sí, la mayoría de mis instantes a su lado, lo son… Siempre soñé con ser madre… Jamás imaginé que Dios me enviaría dos seres TAN especiales y TAN maravillosos… Agradezco todos los días su dulce existencia amores!! Agradezco desde lo más profundo de mi alma ser su Má… Ya lo saben, yo con ustedes SIEMPRE, como sea, a la hora que sea y para lo que sea… Las AMO infinitamente , las admiro ENORMEMENTE, las GOZO entrañablemente… Las RESPETO con el alma… Agradezco profundamente que sean mis compañeras de vida y en muchísimas ocasiones mis maestras… Les pido que JAMÁS pierdan su esencia, su bondad y sus ganas de gozar la vida… Les pido que jamás duden de su valor… Se los he dicho siempre y es una absoluta verdad, SOY MUY FELIZ DE SER SU MAMÁ!! 🤰🏻👭 🙌🏻🙏🏻💕🙏🏻💕🙌🏻💕🙌🏻 @miarubinlega @ninaRubinl FELIZ DÍA DE LAS MADRES A TODAS!! Dios me las bendiga!! 🙌🏻💕🙏🏻💕