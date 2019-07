¡Soledad Cruz está embarazada! La actriz de "Perdona Nuestros Pecados" espera a su primer hijo

View this post on Instagram

Ayer posando en la ultima función en Santiago de La Espera @tdterror; en esta temporada nos acompañó una nueva vida. ☘️ Cuando era más joven y quería ser actriz, en una de mis fantasías, imaginaba que algún día estaría embarazada y me veía en el escenario, me veía con un actor y también veía viajes itinerantes con familia y teatro, todo eso en este momento se manifiesta, agradecida de mis compañeros de caminos que hacen posible continuar con uno de los pocos ritos o tradiciones que nos quedan, el teatro como tribu. Hijos cocinados en el escenario, luego criados en camarines y bambalinas, así es nuestra raza, nuestra tribu y es por una de las cosas que amo nuestro oficio, porque criamos y creamos en comunidad. Pulsando con amor @nicolaspavezactor 🌝 #temporadadeguaguasenelteatro