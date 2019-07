Pampita se confiesa tras quiebre con Benjamín Vicuña: "Quisiera no haberme separado"

En 2015, el mundo del espectáculo vivió uno de los episodios más polémicos del último tiempo. Pampita y Benjamín Vicuña pusieron fin a su relación luego de 10 años juntos, en medio de un escándalo de infidelidad por parte del chileno con la actriz y modelo China Suárez, su actual pareja.

Tras el mediático quiebre, la argentina mantuvo una relación con el extenista Juan Mónaco y posteriormente con Mariano Balcarce, de quien asegura estar distanciada. Sobre este mismo tema, habló en su programa de televisión Pampita Online, de Net TV. Ahí se refirió a su antigua relación con el chileno, y sorprendió con una inesperada confesión.

Todo ocurrió cuando la panelista Julieta Kemble le preguntó por su manera de complementar sus relaciones amorosas con su familia. "La gente especula con que le presentas hombres (a tus hijos)", señaló ésta, refiriéndose a sus tres hijos: Bautista, Beltrán y Benicio.

"Es la realidad que me tocó, qué más quisiera yo que no haberme separado nunca, que mis hijos hubieran tenido a su padre en su casa. Pero yo no lo elegí a eso", respondió Pampita.

También se refirió a las críticas que recibe, especialmente por parte de mujeres, por presentarle sus parejas a sus retoños. "Voy a hacer todo lo que yo quiera, todo lo que me haga bien. Rompí mis propios prejuicios. Me lo merezco. Y por mis hijos no se preocupen, los cuido como un tesoro. Cuido mucho la cabeza de mis hijos", se defendió.

En ese sentido, aclaró que sus hijos son prioridad absoluta. "Siempre estoy pensando en ellos, antes que en cualquier pareja o trabajo", sostuvo.

