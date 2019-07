"No necesito que me crean, solo que me dejen en paz": Ignacia Michelson confirma la pérdida de su bebé

En horas de este viernes, Sargento Rap reveló que Ignacia Michelson perdió el bebé que estaban esperando. El músico dio a conocer la noticia a través de redes sociales, con una publicación que inició contando el lamentable hecho.

"Perdimos a nuestro hijo", escribió en mayúsculas, para luego entregar detalles sobre el delicado momento que enfrenta junto a su pareja, a quien conoció dentro del reality Resistiré, de Mega.

Minutos más tarde, Ignacia Michelson comunicó la noticia en su cuenta de Instagram. Ahí, confirmó lo señalado por Sargento Rap y publicó un estremecedor mensaje sobre su pérdida.

"Me despido con esta foto. La verdad me costó un mundo poder decir esto, porque uno no está preparado para perder a un hijo. Así no son las reglas vida. Si me preguntan, estoy dudando de la existencia de Dios. Tengo el alma rota. Sé que muchos me conocen como esa niña alegre que siempre ríe, pero esta vez no puedo fingir estar bien. Nunca voy a saber si fuiste hombre o mujer, poder sentir tu cuerpecito", escribió, señalando que desaparecerá por un tiempo de las redes sociales.

Luego, realizó otra publicación, en la que mostró el informe médico. "Aun no se visualiza embrión ni actividad cardíaca", indica el documento.

"Bueno una cuando sale que estoy embarazada y la otra cuando perdí a mi bb que quedan restos! No necesito que me crean solo que me dejen en paz", puso junto a las imágenes.

