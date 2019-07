"Amiga date cuenta": Ignacia Michelson recibe advertencias tras violento comportamiento de Sargento Rap en "Resistiré"

El pasado miércoles, se transmitió un nuevo capítulo de Resistiré que estuvo marcado por un violento episodio protagonizado por Sargento Rap, quien actualmente tiene una relación con Ignacia Michelson.

Todo ocurrió cuando el músico vio que su pareja estaba haciendo un topless con su amiga Manelyk González, momento en que se enfureció y desató su ira tomando un hacha y golpeando todo a su paso. Incluso, dio vuelta una de las camas.

La producción del programa y algunos participantes se acercaron para calmar a Sargento Rap y alejarlo de Ignacia Michelson. Esto, hasta que se tranquilizara y volviera a la normalidad.

El hecho generó molestia entre los televidentes, quienes condenaron su actuar a través de redes sociales. Sin embargo, la muestra más clara del descontento, se vio en el Instagram de la modelo, en donde sus seguidores le lanzaron varias advertencias aludiendo al violento comportamiento que mostró su pareja en el encierro.

Comentarios como "amiga date cuenta" y "cuídate", fueron los que más se repitieron entre los usuarios de la red social. Otros, incluso, señalaron que Sargento Rap necesita terapia psicológica, para controlar los impulsos que mostró en televisión.

"Sargento es re violento nachita", "Opino que sargento necesita un psicólogo para controlar su ira", y "Yo opino que si Sargento no va con un psicólogo va a terminar asesinándote o suicidándose", fueron algunas de las opiniones vertidas.

"Creo que sargento necesita una terapia con psicólogo. No puede reaccionar de esa forma, eso no es normal. Y eso era como broma. No es un matrimonio solo era pa' la tele, pero bueno si tu eres feliz así bacán. Ojalá se respeten porque viene un bebé en camino", expresó otro usuario.

Te recomendamos: