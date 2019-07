Pilar Ruiz tras mostrar cicatriz en el abdomen: "Gracias a ella estoy más viva que nunca"

En marzo del 2017, Pilar Ruiz sufrió un grave accidente automovilístico en Miami. El choque la dejó con complejas lesiones. Durante meses tuvo que estar en rehabilitación. Actualmente, la modelo está totalmente sana y disfrutando de vacaciones con amigos en Ibiza.

En este viaje, la ex participante del reality "Amor a Prueba" publicó fotografías en donde se ven las secuelas que dejó el accidente en su cuerpo. En una foto en bikini, la colombiana muestra la cicatriz en el abdomen provocada por el traumático episodio.

"Para todos y todas las que me preguntan tanto por mi cicatriz del abdomen, pues aún la tengo y la tendré el resto de mi vida. He aprendido a quererla, ya que gracias a ella estoy más viva que nunca", publicó Pilar Ruiz en su cuenta de Instagram.

Además, agradeció a quienes han estado con ella en el proceso. "Me siento bendecida por tener a mi lado personas mágicas que me han impulsado a tomar valentía para ponerme un bikini de dos pieza. Para seguir mostrando al mundo que somos más personas de adentro de nuestros corazones que un cuerpo y una cara bonita. Quiéranse como Dios los trajo al mundo y amen todas esa pequeñas imperfecciones que hacen que seamos seres únicos. Amen la vida que solo hay una", concluye ex reina de Viña del Mar.

