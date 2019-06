Elton John calificó de "hipócrita" al presidente de Rusia por sus palabras para la comunidad LGBTQ

Elton John utilizó su Twitter el viernes para responder a la reciente entrevista del presidente ruso, Vladimir Putin, con el Financial Times.

En la entrevista, publicada el jueves, Putin dijo que Rusia "no tiene problemas con las personas LGBT… Que todos sean felices", pero Elton, de 72 años, dijo que las palabras de Putin eran hipócritas porque un distribuidor ruso censuró las escenas relacionadas con LGBTQ de "Rocketman, una película basada en la vida y carrera del cantante.

"Estimado presidente Putin, me enojé profundamente cuando leí su reciente entrevista en The Financial Times", escribió el cantante de "Tiny Dancer". "Estoy totalmente en desacuerdo con su opinión de que las políticas de seguimiento que abarcan la diversidad multicultural y sexual están obsoletas en nuestras sociedades".