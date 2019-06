Kel Calderón tras actividad del Hogar de Cristo: "Es la primera vez que me toca conversar con ellos"

La noche del martes 25 de junio, 30 figuras del espectáculo, políticos, artistas y empresarios recorrieron las calles de Santiago para asistir a personas en situación de calle. En la tradicional actividad, que es llamada "La noche más larga del año", se repartieron sándwich, café y vino.

Entre las personas que concurrieron, estaba el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, el presidente de la Sofofa, Bernado Larraín Matte, el diputado del Frente Amplio Gonzalo Winter, el director del Metro, louis De Grande, el gerente del BCI, Ignacio Yarur y la abogada Kel Calderón.

La participación de la joven influencer no pasó desapercibida. Luego de su primera salida, Kel desafió a su madre a conocer las instalaciones del Hogar de Cristo. "Ojalá puedas hacer una ruta calle como la mía y que, ojalá, puedas conocer a las mismas personas que conocí yo. Te dejo desafiada y espero no me defraudes", sostiene.

El Hogar de Cristo invitó a las personas a ser "activistas por la pobrezas" como Kel Calderón. "Es primera vez que me toca conversar con ellos, ver que tienen historia y ponerle cara es distinto", fueron palabras de la influencer, según posteó la institución del creada por el Padre Alberto Hurtado en su cuenta de Twitter.

#Involúcrate con las miles de personas en situación de calle del país, ¡los más olvidados y excluidos por nuestra sociedad!

Te invitamos, al igual que #KelCalderón, a ser un #ActivistaPorLaPobreza, y hacer acciones concretas. Infórmate en el link.

➡ https://t.co/2xuGLPKFd7 pic.twitter.com/c29RJbUHu1 — Hogar de Cristo (@Hdecristo) June 27, 2019

Los comentarios en redes sociales sobre la participación de Kel Calderón no se hicieron esperar. Por lo general, acusaron al Hogar de Cristo y a la influencer de hacer un show mediático con un tema tan delicado como la pobreza. Además, los dichos de Kel Calderón no cayeron bien, ya que da a entender, según los comentarios en redes sociales, la lejanía y el desconocimiento de la ex de Pangal con la situación de pobreza que se vive en el país.

Revisa algunas de las reacciones que dejó la participación de Kel en "La noche más larga del año":

“INDIGENTES CHALLENGE” (?) Kel Calderón “desafía” a su madre Raquel Argandoña a conocer el Hogar de Cristo y una ruta de calle. #MeQuieroBajar pic.twitter.com/j2Y26aFxpt — Maca Marchant (@Maca_Marchant) June 28, 2019

Weon que mierda kel calderón, haciendo un challenge de ir a ver a la gente en situación de calle, si la wea no es na pa la risa — Lucoso (@LukazWalls) June 28, 2019

Pero cómo chucha alguien va a pensar que esto es buena publicidad??!! A qué público querían llegar??!! a los ABC1??!!

Onda coloquen esta wea en los jumbos de Chicureo Kel Calderón pic.twitter.com/zerU0TBqZP — ✿ jovi ✿ (@porfauncafe) June 28, 2019

Alguien cacha que el tema pobreza está TAN fuera de la agenda nacional, que cuando alguien como KeL Calderón habla sobre pobreza, ella es el tema, y la pobreza se vuelve a invisibilizar?? — Daniel Astorga (@danastorga_cl) June 27, 2019

Kel Calderón como representante del Hogar de Cristo, que viene después Arturo Longton como presidente de la CUT — SitaFabiola#Patipelada (@faby_tuitera) June 27, 2019

Kel Calderón representando al Hogar de Cristo, es como poner al Negro Pilñera en una Campaña del SENDA. — Mauricio G Ceroni (@MELENIK52) June 27, 2019

Cuando me enteré de que Kel Calderon habló con pobres pic.twitter.com/xQfwHR2GPV — 𝙅𝙤𝙖𝙦𝙪𝙞𝙣🎯 (@J0AQU1N__) June 27, 2019

Qué onda el @Hdecristo escogiendo a sus rostros??! Kel Calderón "activista por la pobreza", la misma que hace unos meses subió una historia a ig con un niño africano y dijo "quiero uno"… cerremos por fuera. — Ignacio Waissbluth (@nachowais) June 27, 2019

“así que decidí ayudar como siempre lo hacía cuando iba a techo”. la Kel calderón versión copano lo hizo primero pic.twitter.com/hAVcOHotxj — Sodita (@numbsoda) June 27, 2019

Pensé que lo había visto casi todo hasta esto…🤣🤣🤣 es una broma y de muy mal gusto!!! Kel Calderon bajando de su nube..😒 el padre Hurtado debe estarse revolcando en la tumba🙄🙄🙄🙄 pic.twitter.com/XFqjigk4Fj — Florencia 🧚🏻‍♀️ (@sonikka86) June 27, 2019

Mal el Hogar de Cristo: "disfrazar" a rostros públicos como Kel Calderon (que viven comoda%) en indigentes es una BURLA a la pobreza real en Chile. La mala costumbre que tienen los ricos de vestirse como pobres para hacer show. Hagan algo mejor: vivan 1 mes como viven los pobres https://t.co/z34pB8f5ir — Periodista (@RendirseJamass) June 27, 2019

Kel Calderón activista de la pobreza…? pic.twitter.com/IYxh7cZbMu — christiancito.🙊 (@crspbntz) June 27, 2019

(Esta vez, no hay retoques, filtros ni nada de fotoshop…

Y se nota😆…) 🤦🏼‍♀️Habiendo tantos rostros IDEALES para esta campaña…escogen a la MENOS indicada🙄 ❌Incoherencia Pura❌👌🏼#KelCalderon pic.twitter.com/P9lHiimkOR — 🎀Electric Barbarela🎀 (@Babi0053) June 27, 2019

EL HOGAR DE CRISTO DANDO CLASES DE CÓMO HACER DE LA POBREZA UN CIRCO !!! Kel Calderón es parte del elenco, pero no es la guionista. No se confundan.#HogarDeCristo https://t.co/noCATcft4b — PiLi SiLeS PINTORA OBRERA💚 (@PintoraAzuL) June 27, 2019

