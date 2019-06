Fanny Cuevas: "Paloma Mami se viste como hombre, yo no, no le copio a nadie"

Hace unos días, Fanny Cuevas fue comparada con Paloma Mami por mostrar un look parecido al de la cantante de "No te enamores de mí". La ex chica reality publicó una serie de fotos en donde viste un estilo urbano, tonos rosados, zapatillas y cabello tomado con dos coletas. De inmediato, llamó la atención el similiar estilo entre Cuevas y la ex chica "Rojo".

La ex integrante de "Mundos Opuestos 2" no entiende la razón de la comparación con Paloma Mami. La joven descartó estarle copiando el look a la cantante. "No sé por qué me comparan con Paloma Mami. Con ella solo nos parecemos que somos morenas, pero no me molesta la comparación", dijo Cuevas en entrevista con LUN.

Además, se desmarcó totalmente de la cantante del momento, ya que aseguró que "Paloma Mami se viste como hombre, yo no. No le copio a nadie. El estilo urbano está de moda, cualquiera puede usarlo. Además, no es difícil armarlo. Hay que usar harto buzo y ropa ondera ", señaló al diario escrito.

Fanny está probando suerte en la música. Recientemente, anunció que estrenará su primera canción de trap "Miel Morena". "Siempre me ha gustado el estilo urbano, me representa muchísimo la música urbana. Me encanta Bad Bunny, Anuel AA y Daddy Yankee", sostiene. Dice que no tiene referentes femeninos, pero que si tuviera que elegir, podría ser Becky G.

