Ignacio Román arremete contra Chris Carpentier: "La humildad la he tenido siempre"

Sigue la polémica tras el término de la cuarta temporada de MasterChef. Los dichos de Ignacio Román calaron hondo en la ganadora del nuevo ciclo Camila Ruiz, y también en el chef Chris Carpentier, que formó parte del jurado del programa.

Este último, lanzó sus críticas hacia el rostro del asaíto, luego que se mostrara disconforme con el triunfo de la profesora. En conversación con Intrusos, de La Red, aludió a una falta de humildad de su parte y remarcó que al menos Camila logró algo que él no: ganó el concurso.

"Yo creo que siempre hay que ser humilde en la vida. O sea, él llegó peor. Tampoco sabía pelar una papa y en el camino aprendió. Entonces, Camila ganó, él no. ¿Qué más te puedo decir?", dijo Chris Carpentier.

"Creo que uno tiene que ser siempre humilde. No porque logró cerrar un contrato de buena factura con un supermercado, o porque tuvo la oportunidad de ser mediático, y hacer un libro o dos, tener un pasar más cómodo económicamente, tiene que cambiar su manera de ser", agregó, aludiendo a la carrera que desarrolló Ignacio Román luego de su participación en el programa de Canal 13.

La respuesta no se hizo esperar, y a través del mismo programa de farándula, el cocinero le envió una respuesta a su antiguo mentor. "Déjame decirte, Chris, que empecé a pelar papas como a los 8 años. Es cómico. Yo sabía, me dedicaba a la cocina antes de ‘MasterChef’ y es algo que la gente no sabe", partió diciendo Ignacio Román.

Además, respecto a una posible falta de humildad, aclaró: "la humildad no va en las palabras, va en los hechos y acciones. Yo considero que soy una persona sencilla. Para mí la humildad prevalece en otras cosas. Yo cuando entro a un lugar saludo al que barre y al que está en el escalafón más alto… La humildad la he tenido siempre".

Sobre el comentario de Chris Carpentier, en el que destacó que Camila Ruiz sí ganó, respondió: "salí segundo lugar. Orgulloso de mi segundo lugar. Mi crítica estaba relacionada a lo culinario, a las técnicas culinarias que se vieron en ‘MasterChef"".

Sin embargo, no fue todo. También dijo que si se tratara de ataques personales, él mismo los sufrió durante su participación en el programa de Canal 13. "Me pasaba que decían ‘ahí viene el recolector de basura. Viene hediondo’. Salieron muchas tallas. Yo con la única que tuve feeling y buena onda fue la Naná. Con Eliana hasta el día de hoy tengo buen contacto, y con mi familia. Le debo una visita… Ella era mi mejor amiga, mi compañera", contó.

"Una vez me desmayé y me tildaron de que era ‘chanta"", explicó.

