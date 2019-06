¡Se casó! Arenita contrajo matrimonio en una íntima ceremonia con su novio danés

Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita, reveló que contrajo matrimonio con su novio Jens Bach, un danés con el que tiene una relación desde hace varios años.

La ex chica Yingo, dio a conocer la noticia a través de redes sociales, en donde publicó una fotografía tomada en el registro civil de Aarhus, en Dinamarca. "27-06-2019", escribió junto al registro que acumula miles de reacciones en solo unas horas.

Recordemos que la exbailarina saltó a la fama gracias a su participación en el programa juvenil Yingo, de Chilevisión. Tras el fin del espacio televisivo, se mantuvo alejada de las pantallas. Fue en ese entonces, que conoció al danés Jens Bach, con quien se mudó a su país natal en septiembre del 2018.

"Extrañaré todo, las comidas de acá y mi gente obvio", dijo antes de partir definitivamente. A solo días de llegada, contó que estaba pasando muy malos ratos debido a las barreras de idioma.

"Recuerdo cuando en el colegio un profesor me dijo: Natalia, toma más enserio el estudio del inglés, ya que es el idioma del futuro (…) Ahora que estoy viviendo una nueva experiencia no se imaginan lo frustrante que es no poder comunicarse con las personas que me rodean por el hecho de no dominar aún bien el inglés… Te sientes arrepentido, estúpido también, a veces con rabia y a veces con pena", señaló.

Sin embargo, la alegría llegó pronto, cuando junto a su pareja adquirieron su primer departamento. "Nuestro primer depto aquí. Chiquito pero acogedor", dijo en un clip que publicó en Instagram. "He probado muchas cosas ricas y diferentes aquí, son súper buenos para el dulce los Daneses", agregó.

