Angélica Castro: "Yo me morí y sentí que se me despegaba una parte del cuerpo"

Este viernes, se vivirá un emotivo programa en "Podemos Hablar". En este capítulo, los invitados serán Vesta Lugg, Nicolás Larraín, Andrés Longton, Helhue Sukni, Fabrizio Copano y Angélica Castro.

En un adelanto mostrado por CHV, la esposa de Cristián de La Fuente contó un complejo momento que vivió en el nacimiento de su única hija Laura, en el año 2004. "Yo me morí y sentí que se me despegaba una parte del cuerpo. Literalmente, vi un túnel con una luz súper impresionante", sostiene conmovida. Además, aseguró que por esta razón no ha querido tener más hijos.

Las experiencias relacionadas a la muerte es un tema sensible para la comunicadora."Cuándo te dicen ¿has vivido algo como la muerte?, ¿Te has sentido cerca de la muerte? Es un tema que se conversa harto, pero cuando has estado realmente viviendo la muerte, no hay más", señala.

"Podemos Hablar" es un programa de conversación, conducido por Julián Elfenbein, en donde seis invitados del mundo del deporte, espectáculo, artístico o político se reúnen para hablar y opinar sobre diversos temas. En muchas ocasiones, los participantes han tenido la confianza para comentar experiencias íntimas, que nunca antes habían contado.

El capítulo en donde aparece Angélica Castro se emitirá este viernes en horario prime por las pantallas de CHV.

