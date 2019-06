No se pudo llevar el rosco: La derrota de Nico Gavilán conmocionó al público de "Pasapalabra"

En el capítulo anterior de "Pasapalabra", Nicolás Gavilán se enfrentó a Axel Lira, estudiante de ingeniería ambiental de la Usach. Junto al joven oriundo de Hualpén jugó la ex chica "Yingo" Connie Mengotti y el futbolista Mark González, mientras que al participante recién ingresado lo acompañó la comunicadora Magdalena Montes y el periodista Eugenio Figueroa.

El estudiante de pedagogía en música venía de ganar 14 episodios seguidos, así que a su contrincante le tocaba una difícil misión. Sin embargo, pudo ganarle al favorito del público. Axel realizó 23 aciertos y Nico Gavilán 22. Sólo le faltó una para empatar el capítulo, pero no pudo dar vuelta el resultado.

El joven de 21 años tuvo cuarenta oportunidades de llevarse el rosco. Además, llevaba cuatro capítulos seguidos completando 24 aciertos. Pero ,finalmente, no pudo ganarse el gran premio. Para el próximo capítulo el pozo acumulado es de 326 millones. ¿Podrá llevárselo el participante que derrotó a Nico Gavilán?

La partida de Nico conmocionó las redes sociales, ya que el joven de la octava región se ganó el cariño del público con su talento y humildad. La mayoría de los seguidores de "Pasapalabra" sostuvieron que él merecía ganar el rosco. El público del programa lo despidió con sentidas palabras.

Revisa algunas reacciones que dejó la derrota de Nico:

