"Benjamín Vial sigue prófugo": Nuevo guiño a "Pacto de Sangre" apareció en "Río Oscuro"

En el capítulo anterior de "Río Oscuro", Clara (Amparo Noguera) estaba leyendo un diario que tenía en la portada la foto del "Señor Rojo" (Álvaro Espinoza), el villano de "Pacto de Sangre". "Benjamín Vial sigue prófugo de la justicia", decía la primera plana. Este nuevo guiño confirma que ambas teleseries están en el mismo universo de ficción.

La información que aparece en la portada da cuenta del estado judicial de Benja. Sin embargo, el cirujano no se encuentra desaparecido. En el último capítulo de "Pacto de Sangre", Ignacio Vial (Rodrigo Walker), hijo del antagonista, mata a su padre y lo entierra en la casa de vacaciones que tiene en Zapallar con ayuda de su Trinidad (Ignacia Baeza), su mamá. No obstante, lo siguen buscando porque la policía pensó que escapó.

Este guiño no es el primero de la actual teleserie nocturna de "Canal 13". En el quinto capítulo, una escena mostró el libro que publicó Maite (Blanca Lewin) de "Pacto de Sangre" sobre Daniela Solís (Antonia Bosman). El texto estaba ubicado en el velador de Clara, mientras ella estaba tendida en su cama.

Los seguidores de "Pacto de Sangre" aún no superan la teleserie. Por eso, siempre que hay una nueva alusión a la elogiada ficción, las redes sociales enloquecen. De inmediato, en Twitter se comentó la referencia al finalizado thriller.

