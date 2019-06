Gala "Rojo" cantantes: Ivana Riquelme gana la tercera temporada con espectacular presentación

Ayer se vivió la gala de cantantes de "Rojo". A la instancia, llegaron Edwin Joseph, Ana Josefa López e Ivana Riquelme. Los tres cantantes cantaron un "Mix de Bruno Mars", la canción "Así fue" de Juan Gabriel y "A natural woman" de Aretha Franklin, respectivamente.

Ana Josefa López logró el tercer lugar con nota 6,0. La joven de Curicó ganó un millón de pesos como premio. A la etapa final pasaron Joseph y Riquelme. El venezolano cantó "Nobody" de Tye Tribbett, mientras que la joven de Panguilemo, localidad ubicada en la comuna de Talca, deleitó al público al interpretar "And I am telling you" de Jennifer Hudson.

Ambos participantes tuvieron muy buenos comentarios por parte del jurado, por lo que la elección del primer lugar fue difícil para los jueces. Finalmente, Edwin ponderó un premedio 6,2 e Ivana un 6,5. Fue así como la cantante se coronó como la ganadora de la tercera temporada de "Rojo".

Con un promedio de 6,5 Ivana Riquelme ganó la #RojoGalaCantantes 🥇🏆 👏¡FELICITACIONES!👏 pic.twitter.com/9uXxCbAqT0 — TVN (@TVN) June 25, 2019

"No me la creo", dijo emocionada Ivana. Además, dedicó emotivas palabras de agradecimiento a su familia y a la gente que la apoya . "Es para las mujeres que se esfuerzan día a día, la mamá, la estudiante, la niña soñadora. Nunca dejen de creer en ustedes. No se dejen llevar por la sociedad. Trabajen por sus sueños. Crean, por sobre todo, mucho en ustedes", dijo.

El primer lugar se llevó 10 millones de pesos, mientras que el segundo puesto 5 millones.

El 4 de julio comienza el "Gran Rojo", competencia que reunirá a los mejores participantes de las tres temporadas del programa de talentos. El primero del mismo mes se hará una transmisión especial sobre los cantantes y bailarines que estarán en esta competencia.

Te recomendamos: