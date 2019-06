Torreblanca redefine la palabra "maricón"

La banda mexicana Torreblanca lanzó su nuevo sencillo titulado "Maricón", una canción dirigida a la comunidad LGBT+, llena de orgullo y auto aceptación. En una plática con Juan Manuel Torreblanca nos contó todos los detalles de este tema.

"Creo que la canción la compuso Juan Manuel de 14 años, a mí me hubiera encantado tener una canción que me dijera todas estas cosas, que está bien ser tú y que no es tan malo ni tan grave como piensas que es".